Conselho da Mulher de Timóteo realiza live sobre Violência Contra a Mulher

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) de Timóteo fará sua terceira transmissão ao vivo pela internet. A live acontecerá nesta quinta-feira (26), às 19h, pelo endereço virtual https://youtu.be/V5ITMYmPHHY. Faça sua inscrição no canal e participe da transmissão ao vivo.

Para abordar as questões sobre o tema, a conselheira do CMDM e advogada Helena Geralda da Silva e a assistente social do Centro de Testagem e Aconselhamento da Secretaria Municipal de Saúde, Marcione Menezes Andrade. Entre os temas apresentados está o Fluxograma de Atendimento às Vítimas de Violência no âmbito da Saúde que foi definido pelo município este ano. O fluxograma descreve oficialmente o papel dos vários integrantes da Rede de Atendimento, facilitando às vítimas conhecer os caminhos a serem seguidos para buscar atendimento médico e psicológico.

O tema “Nossas Vidas Importam”, faz parte da Campanha dos 16 Dias de Ativismo pela Eliminação da Violência Contra a Mulher, lembrando que o período de pandemia impôs o distanciamento social e fez com que as famílias ficassem mais tempo em casa. O aumento do número de ocorrências no período foi significativo, segundo dados da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180.

O tema utilizado em 2019 pela Anistia Internacional (Nossas Vidas Importam) significa que quando o direito de uma pessoa é violado, o de todas as outras está em risco. Já, a campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres é anual e internacional e compreende o período do dia 25 de novembro e vai até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.