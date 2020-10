Equipes do Samu de Timóteo simulam socorro a vítimas

Duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram uma simulação de socorro a vítimas de acidente na manhã desta quarta-feira (28), em frente ao prédio da Secretaria Municipal de Saúde e Qualidade de Vida de Timóteo. O treinamento é uma etapa da capacitação dos profissionais que atuarão na base do Samu no município.

De acordo com o secretário de Saúde, Eduardo Morais, a base do Samu de Timóteo será instalada junto ao 7º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar, localizada na avenida Acesita, 617, no bairro Olaria. “A base contará com uma unidade de suporte básico, com quatro equipes qualificadas compostas por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem para atendimento às vítimas. Eles prestarão um serviço com qualidade e segurança, direcionando os pacientes ao serviço hospitalar conforme a necessidade”, explicou. Eduardo acrescentou que este é um equipamento muito importante para o município e representa um avanço na saúde pública.

O treinamento de socorro às vítimas contou com a presença da Coordenadora de Enfermagem do Samu regional Macroleste Miquele Guimarães, do assistente administrativo Bruno Rosado e do Enfermeiro Emergencista do Núcleo de Educação Permanente Heverton Nunes, entre outros.

Herverton Nunes explicou que foi simulada a colisão de uma moto com uma bicicleta, com duas vítimas, o que envolveu duas equipes do Samu e uma ambulância. “A situação de salvamento deve se aproximar do mais real possível, como se os profissionais estivessem vivenciando na prática todo o processo de imobilização e remoção das vítimas do local do acidente”, pontuou.

Uma das vítimas fictícias, Jalmir Santos, 49 anos, lembrou que não é a primeira vez que serve de cobaia humana. “Já me ofereci para participar de outros treinamentos da saúde”, finalizou Santos.