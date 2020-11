HMC é eleito o melhor do Brasil em segurança e saúde no trabalho

O Hospital Márcio Cunha (HMC), administrado pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), é reconhecido, mais uma vez, por suas ações de segurança e saúde no trabalho (SST). Pelo segundo ano consecutivo, o HMC é eleito a melhor Instituição do Brasil de segurança e saúde no trabalho na área hospitalar. A iniciativa é da Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho (Animaseg).

A premiação elege as empresas nas categorias da Agroindústria, Área Hospitalar, Construção Civil, Indústria Automobilística e Auto Peças, Indústria de Papel e Celulose e Indústria Têxtil. Neste ano, a cerimônia de entrega do Prêmio Melhores Empresas em SST 2020 será realizada em ambiente virtual, no dia 3 de dezembro, respeitando os protocolos de prevenção à Covid-19.

“É uma satisfação sermos contemplados com essa premiação. Essa conquista é fruto de muito trabalho e esforço de todos os colaboradores que contribuem, diariamente, para a implantação e cumprimento de ações que fomentam à segurança. Incentivamos os colaboradores a adotar um estilo de vida sadio e trabalhamos com foco na promoção da saúde. É nosso dever zelar pela saúde de todos que passam pela nossa unidade e a segurança é um valor que está incorporado na cultura da FSFX, nas rotinas do cotidiano e nos treinamentos de conscientização e prevenção de acidentes”, comenta a Gerente de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente da Fundação São Francisco Xavier, Amália Regina Lage Leão.

Para concorrer ao prêmio, as instituições devem comprovar o envolvimento da liderança com a saúde e segurança do trabalho (SST), não ter registrado acidentes graves no ano anterior, possuir gestão e indicadores eficazes de SST e demonstrar ações voltadas para a melhoria do ambiente do trabalho na empresa e para com a sociedade. As indicações dos ganhadores foram feitas por entidades de cada setor. Na área hospitalar, a indicação foi feita pela Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) e os premiados foram escolhidos por uma comissão formada por Comendadores em Segurança e Saúde no Trabalho da Animaseg.