Operação combate crimes de violência contra idosos em Minas

A Operação Vetus, que está sendo realizada em Minas, outros 25 estados e Distrito Federal desde o início do mês de outubro, com o objetivo de combater crimes de violência contra idosos em todo o país faz parte de uma ação inédita, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e contou com diversas operações integradas.

O aumento de denúncias de abuso registradas durante o período da pandemia, pelo Disque 100, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, foi um dos pontos de atenção da operação. As informações foram publicadas pela Agência Minas.

MINAS GERAIS

De outubro para cá, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apurou mais de 2 mil denúncias. Houve a instauração de 690 procedimentos investigativos, atendimento a mais de três mil pessoas idosas vítimas de violência e prisão de 301 suspeitos de agressões em todo o estado.

O coordenador de Operações da Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária (SIPJ) da PCMG, delegado Aloísio Daniel Fagundes, destacou ainda outros números. “No dia 4/12, foram cumpridas quase 400 medidas cautelares/medidas protetivas/mandados e cerca de 350 visitas em residências e instituições de longa permanência. Tivemos ações em 252 municípios de Minas Gerais com o empenho de mais de 1,7 mil policiais civis, em 19 departamentos”.

ALERTA

A titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Pessoa com Deficiência e ao Idoso, em Belo Horizonte, delegada Marcelle Bacellar, falou sobre a triste realidade dos idosos internados nas instituições de permanência. “Apesar de não termos constatado em BH casos de maus tratos, é possível perceber em muitas dessas instituições que os idosos estão abandonados pela família. Pedem para ir embora não por não gostarem de viver naquele lugar, mas por sentirem falta dos familiares”, relatou.

“Precisamos cuidar dos nossos idosos, romper com esse ciclo de violência que se apresenta como cultural na nossa sociedade. Assumir essa responsabilidade e denunciar e buscar soluções para esta parcela da população que vem sendo negligenciada”, finalizou a delegada Luisa Drummond, que responde pela Divisão Especializada em Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência e Vítimas de Intolerâncias.