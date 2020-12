Consul e Usiminas encerram demanda judicial sobre hipermercado em shopping

A Consul, a maior cooperativa de consumo de Minas Gerais e a quarta do Brasil, fez um acordo com a Usiminas para por fim a uma demanda judicial, existente há quase sete anos, envolvendo o imóvel do hipermercado no Shopping Vale do Aço, em Ipatinga. A negociação envolve o Supermercado Coelho Diniz que irá ocupar o lugar da Consul no mall.

A cooperativa vai seguir em frente com seu propósito de expandir, levando novas lojas para mais perto de seus cooperados. As novas lojas são baseadas no conceito de conveniência, praticidade, conforto e, sobretudo, com preços adequados ao orçamento das famílias. O presidente da Consul, Adilson Suda, afirmou que a cooperativa segue firme no propósito de expandir para vários bairros de Ipatinga e demais cidades da região. “Os cooperados podem ficar tranquilos que a saída somente se dará no final do próximo ano e que a diretoria está focada na perenidade da Consul”, finalizou Suda.

A cooperativa informa ainda, que o Hipermercado Consul, no Shopping Vale do Aço, continuará abastecido neste período e pede aos cooperados para continuarem a fazer suas compras, usufruindo do bom atendimento, com segurança e conforto e das vantagens que somente uma cooperativa pode oferecer.