Maradona sofreu queda e bateu a cabeça dias antes de morrer

O ídolo Diego Maradona sofreu uma queda e bateu o lado direito da cabeça quando ainda se recuperava de uma cirurgia no cérebro, seis dias antes de falecer. O fato foi relatado pelas enfermeiras aos investigadores e divulgado pela TV C5N, de Buenos Aires. O incidente aconteceu na quinta-feira (19), na residência de Maradona, em Tigre.

De acordo com a emissora, nenhum estudo foi feito para averiguar se o jogador sofreu algum dano ou outras lesões. Diego Maradona se recuperava de uma cirurgia de hematoma subdural em sua casa em Tigre, em Buenos Aires. A operação aconteceu no começo de novembro.

A equipe médica chefiada por Leopoldo Luque , que foi indiciado por “homicídio culposo”, teve conhecimento dos fatos assim como a psiquiatra Agustina Cosachov. A emissora afirmou que a queda pode ter sido causada por uma falta de firmeza nos joelhos debilitados do craque argentino.

CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS

Maradona e Leopoldo Luque tiveram uma discussão no dia 19, mesma data da queda, e o atleta expulsou o médico aos empurrões. “Minha relação com ele era assim, ele me expulsava e depois me telefonava”, explicou Luque.

Ele alegou que optou por recuar e não contrariar o ídolo do futebol, e que a visita do dia 19 foi sua última. Entretanto, enfermeiros relataram que Leopoldo esteve na casa de Maradona na sexta e no domingo para retirar os pontos da cirurgia e checar como o paciente estava.

A enfermeira que cuidou do craque à noite também se atrapalhou nas declarações. Inicialmente, ela alegou que não entrou no quarto dele pela manhã, mas em seu depoimento oficial à polícia, afirmou que ela foi checar como Maradona estava, mas ele não quis ter seus sinais vitais registrados.