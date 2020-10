Popularidade de Bolsonaro passa para 52%

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgou ontem (26) o resultado de pesquisa feita pelo Instituto MDA sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o levantamento, a popularidade do presidente subiu, alcançando um total de 52% dos entrevistados. Na última a amostragem, a aprovação pessoal de Bolsonaro estava em 39,2%.

Segundo os dados, a avaliação pessoal de Bolsonaro ficou da seguinte forma:

Aprovam: 52%

Desaprovaram: 43,2%

Não sabem ou não responderam: 4,8%

Sobre a avaliação do governo, os resultados apontaram que:

Positiva (ótimo e bom): 41,2%

Regular: 30,3%

Negativa (ruim e péssimo): 27,2%

Não sabem ou não responderam: 1,3%

O levantamento foi realizado entre os dias 21 a 24 de outubro com 2.002 pessoas em 137 municípios. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.

EXPECTATIVAS

Além disso, o levantamento apontou a expectativa dos entrevistados em relação a diversas áreas para os próximos seis meses:

Emprego

Vai melhorar: 36,0%

Vai piorar:30,1%

Vai ficar igual:31,1%

Renda mensal

Vai aumentar: 26,5%

Vai diminuir:20,7%

Vai ficar igual:50,2%

Saúde

Vai melhorar: 31,8%

Vai piorar:27,2%

Vai ficar igual:38,7%

Educação

Vai melhorar: 29,8%

Vai piorar:28,1%

Vai ficar igual:39,4%

Segurança pública

Vai melhorar: 26,4%

Vai piorar: 27,1%

Vai ficar igual: 44,0%

Serviço:

Os dados podem ser acessados no site da CNT

(Fonte: CNT/Pleno News)