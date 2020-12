Atletas da Usipa participam de Campeonato Nacional Virtual de Natação

Entre os dias 2 e 4 de dezembro (quarta a sexta-feira), a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), e suas Federações Aquáticas Estaduais filiadas, promove o Campeonato Nacional Virtual de Integração Infantil – Juvenil – Júnior de Natação.

Com a pandemia da Covid-19, as competições esportivas foram adaptadas para novos formatos, mas mantidas para sustentar o ritmo de treinos e motivação dos atletas. Oito nadadores da equipe Usiminas/Univale/Consul/Sicoob Vale do Aço/Usipa estão inscritos na competição.

Ana Carolina Andrade, Ana Luiza Oliveira, Gabriel Pinheiro, João Vitor Barroso, Renan Patrick, Sara Cassemiro, Sofia Nakabayashi e Victor Garcia passaram um período em casa, durante o fechamento do clube, mas participaram de treinos específicos de acordo com os protocolos sanitários permitidos atualmente. De acordo com o técnico da equipe, Alexandre Watanabe, é importante os atletas não compararem os atuais resultados com os do ano anterior.

“Desses oito atletas, sete vão estrear num campeonato nacional. Desde setembro, criamos um planejamento para retomar o ritmo de treinos dentro dos protocolos de segurança e fizemos um trabalho para que os atletas pudessem alcançar bom nível de condicionamento neste ano tão atípico. Eles participaram de uma competição virtual em novembro e terão esses resultados como base de comparação com os tempos que serão alcançados no Campeonato Nacional. Apesar das dificuldades, eles estão animados e confiantes”, pontua Alexandre.

Os resultados dos atletas também serão computados para o Supercampeonato Mineiro Infantil a Sênior promovido pela Federação Aquática Mineira no mesmo período.

FORMATO VIRTUAL

As provas serão realizadas das 14h até às 16h no Parque Aquático Toshiaki Kurosa (Usipa) de quarta à sexta-feira (2 a 4). A equipe de arbitragem fará a tomada dos tempos e enviará os resultados posteriormente à Federação Aquática Mineira. A Federação, por sua vez, encaminhará os tempos à CBDA para ranqueamento nacional.

O ranking nacional deve ser divulgado no site da CBDA e o mineiro, pela Federação Aquática Mineira. Em função da pandemia de Covid-19, ainda vigente, a entrada do público não está autorizada.