Projeto Ajudôu vence programa nacional realizado pela Ambev

O ano de 2020 começou com uma notícia incrível para o Ajudôu. A ONG de Timóteo, que oferece aulas de esporte, em várias cidades de Minas Gerais, para crianças em situação de vulnerabilidade social, foi selecionada para o VOA. Foram 94 Organizações da Sociedade Civil escolhidas, em todo o Brasil, para passar 10 meses com mentores da empresa para aprimorar pontos cruciais da gestão no terceiro setor.

“O mais importante são as 8 mil crianças que poderão ser atendidas, ano que vem, como resultado do aprimoramento da gestão que o programa de gestão da Ambev nos proporcionou. Levar o título do VOA coroou um trabalho árduo focado na Ajuda”. Assim, Júlio César Lana Jaques, fundador do Ajudôu, define a participação no programa de transformação social da empresa de bebidas.

SOBRE O VOA

O VOA é um dos programas de transformação social, mais completos do Brasil. Os funcionários da Ambev trabalham como voluntários junto às ONGs, doando tempo e conhecimento para que as organizações possam impactar muito mais vidas. Os gestores do Ajudôu se reuniram com os mentores a cada 15 dias com foco no aumento da receita para ajudar ainda mais crianças com aulas de judô, futebol, futsal, basquete, handebol e vôlei.

A JORNADA DO AJUDÔU

Desde o início do VOA, o Ajudôu trabalhou nas estratégias de financiamento e eficiência de captação. Os esforços se concentraram na captação de recursos para executar mais projetos sociais e atender mais crianças. Para conquistar os resultados positivos, a ONG aprimorou a Gestão de Orçamento, a Comunicação e Relacionamento, a Captação de Recursos e Governança, a Solução de Problemas e Gestão de Projetos.

Estratégias foram traçadas, trabalhos realizados e metas alcançadas. “Num ano marcado pela pandemia da Covid 19, concentramos parte da nossa energia na Comunicação Corporativa, no Marketing Digital e na Captação de Recursos. Como consequência, vamos aumentar em quase 400% o número de beneficiados para 2021”, conta Júlio César.

OS MENTORES DA AMBEV

Neste trabalho, os papéis dos mentores Ton Catosso e Jean Araújo foram fundamentais. Eles são a fonte de conhecimento e o elo com o vitorioso modelo de gestão da Ambev. “Poder passar um pouco do meu conhecimento da Ambev para o Ajudôu é gratificante. A ONG tem um trabalho sensacional. Ajudar crianças “carentes” não tem preço. Nossa consultoria está cada vez mais encaixada. O plano de marketing está evoluindo e vai evoluir muito mais em 2021”. comenta Jean Araújo, Mentor do Ajudôu e Gerente de Vendas de Revendas na Ambev.

O VOA é mais que um curso, é conhecimento aplicado na prática que gera valor e constrói um mundo melhor por meio de instituições do terceiro setor. Todos os anos a melhor instituição é premiada pelos resultados apresentados. Junto a Pertence, o Ajudôu levou o título em 2020.