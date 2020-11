Sporting anuncia contratação do ipatinguense Bruno Tabata

O atacante Bruno Tabata é o mais novo reforço do Sporting, de Portugal. O brasileiro de 23 anos, natural de Ipatinga/MG, chega ao Alvalade vindo do Portimonense SC e assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas.

“É o dia mais feliz da minha vida. Estou realizando um dos meus principais sonhos, que era o de chegar a um gigante europeu”, disse Bruno ao canal oficial do clube.

Tabata foi revelado no Atlético Mineiro, e se transferiu para a Europa na temporada de 2015/2016 para atuar pelo Portimonense. Ele também faz parta da Seleção Brasileira Sub-23.

“A dimensão do Sporting é gigantesca, não só em Portugal, mas também na Europa. É um salto muito grande na minha carreira. Saí de uma equipa que me deu tudo e que me abriu as portas na Europa para poder mostrar o meu valor num grande Europeu. Espero estar preparado”.

Segundo o site Lance, no novo clube, o atacante vai reencontrar o compatriota Wendel, o que deve contribuir para uma rápida adaptação.

“O Wendel é um amigo. Sempre que nos encontrámos na Seleção Brasileira e ficamos no mesmo quarto. Vai me ajudar muito na adaptação”, acrescentou Tabata.

Em caso de rescisão, a multa foi fixada em 60 milhões de euros (cerca de R$397 milhões).