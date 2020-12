Usipa conclui Projeto Atletismo e Hidroginástica

A Associação Esportiva e Recreativa Usipa concluiu o Projeto Atletismo e Hidroginástica em dezembro. Ao longo de 2020, mais de 50 atletas foram beneficiados pela hidroginástica e outros 100 pelo atletismo de forma totalmente gratuita.

O objetivo do projeto é fomentar a prática de esporte para crianças de 7 a 10 anos, com aulas de atletismo e promover a saúde para pessoas acima de 60 anos, com aulas de hidroginástica, realizadas no Parque Aquático Toshiaki Kurosa na Usipa. Os atletas que participaram do projeto nas duas categorias eram residentes em Ipatinga-MG.

Em 2019, O Projeto Atletismo e Hidroginástica Usipa foi aprovado no Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer (Fumdel), sendo financiado com recursos do ICMS Esportivo.

As aulas foram ministradas de terças às sextas-feiras, sempre das 8h às 9h e das 14h às 16h. No período de isolamento social foram realizadas aulas remotas.