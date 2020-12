Usipa inicia Projeto Ginastas Verdes em janeiro de 2021

A Associação Esportiva e Recreativa Usipa, em Ipatinga, anuncia o início de mais um Projeto Esportivo: o Ginastas Verdes. Com avaliações marcadas para janeiro de 2021 em data ainda a ser definida. O novo projeto pretende viabilizar o acesso de 60 crianças em situação de vulnerabilidade social a uma atividade esportiva que envolva a arte.

“Desta forma, pretende-se desenvolver a aprendizagem motora das crianças e aguçar a criatividade delas por meio dos atributos artísticos próprios da Ginástica. Somado a esta estratégia, serão realizadas oficinas sobre Educação Ambiental para que haja a conscientização dos beneficiários”, detalha o gerente de Esportes, Josias Alves.

O Projeto Ginastas Verdes é inédito na Usipa e vai oferecer treinos na modalidade esportiva e explorar os atributos culturais artísticos junto aos atletas. “Mais adiante, vamos anunciar as datas das avaliações práticas em breve. As crianças interessadas serão submetidas aos testes e responderão a um questionário socioeconômico. Os beneficiários selecionados terão os nomes divulgados nos canais de comunicação da Usipa e treinarão no clube por um ano de forma totalmente gratuita”, reforça Josias.

O Projeto Ginastas Verdes foi aprovado no Edital Doce da Fundação Renova e é financiado com recursos da própria instituição.