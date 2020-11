Usipa inicia seletiva para Projeto Ecomov Voleibol Ano V

Na próxima terça-feira (24), a Usipa e o Instituto Ecomovimento darão início ao processo seletivo de atletas para o Projeto Ecomov Voleibol Ano V. O Projeto foi aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, Programa Minas Esportiva de Incentivo ao Esporte, é financiado por meio da Renúncia Fiscal do ICMS Corrente da Usiminas como o apoio do Instituto Usiminas, e vai beneficiar 80 atletas.

Para participar dos testes, é necessário atender aos seguintes requisitos:

– ter nascido nos anos de 2006 a 2009 (meninas) ou nos anos de 2005 a 2008 (meninos);

– dominar as técnicas de voleibol;

– comparecer à Usipa portando documento com foto às terças e quintas-feiras às 14h (meninas) e às quartas e sextas-feiras às 14h (meninos);

– não é necessário realizar inscrição prévia.

“O projeto é voltado para a formação de equipes de Voleibol para a disputa de Campeonatos Oficiais promovidos e chancelados pela Federação Mineira de Voleibol (FMV). O Instituto Ecomovimento, em parceria com a Associação Esportiva e Recreativa Usipa (Clube Filiado à FMV), participará do Campeonato AR-4 com todas as categorias do projeto, do Campeonato AR-6 e Campeonato Estadual com as categorias Sub-16 Feminino e Sub-17 Masculino, da Copa Minas e da Copa Usipa com as categorias Sub-15 Feminino e Sub-16 Masculino”, destaca o gerente de Esportes, Josias Alves.

A seletiva para o Projeto Ecomov Voleibol Ano V será promovida até o dia 8 de dezembro (terça-feira). Os atletas selecionados treinarão na Usipa sem nenhum custo durante o ano de 2021. O resultado da seletiva será divulgado ainda no mês de dezembro pelos canais de comunicação da Usipa.

Mais informações pelo telefone (31) 3801-4356, de segunda à sexta-feira, das 14h às 17h30.