Usipa participa do Campeonato Nacional Virtual Mirim Petiz de Natação

Nos dias 27 e 28 de novembro (sexta e sábado), a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), e suas Federações Aquáticas Estaduais filiadas, promoverá o Campeonato Nacional “Virtual” de Integração Mirim e Petiz de Natação. O objetivo da competição é desenvolver o intercâmbio desportivo em todo o território nacional, colaborando na difusão e apuro do nível técnico de alto rendimento da natação brasileira.

Com a pandemia do novo coronavírus, as competições esportivas foram adaptadas para novos formatos, mas mantidas para sustentar o ritmo de treinos e motivação dos atletas. Cinco nadadores da equipe Usiminas/Univale/Consul/Sicoob Vale do Aço/Usipa estão inscritos na competição.

Miguel Toledo, Marina Moura, Victor Emanuel Quaresma, Ana Clara Azevedo e Sofia Watanabe estão entusiasmados com a primeira competição nacional, mesmo num formato diferente. “Eles sentem falta das competições no formato tradicional, mas estão motivados a competir. As provas que vamos promover aqui podem colocá-los em excelente posição no ranking nacional da categoria”, explica o coordenador de Natação, Rômulo Assis.

FORMATO VIRTUAL

Na sexta-feira (27), as provas serão realizadas das 14h até às 16h no Parque Aquático Toshiaki Kurosa (Usipa). No sábado, das 9h às 11h, os atletas retornam à Usipa para mais uma etapa da competição.

A equipe de arbitragem fará a tomada dos tempos e enviará os resultados posteriormente à Federação Aquática Mineira. A Federação, por sua vez, encaminhará os tempos à CBDA para rankiamento nacional. O ranking nacional deve ser divulgado no site da CBDA. Em função da pandemia de Covid-19 ainda vigente, a entrada do público não está autorizada.