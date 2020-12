Usipa recebe Campeonato Estadual de Atletismo neste sábado

A Usipa recebe neste sábado (5), na Pista Juvenal dos Santos, em Ipatinga, o Campeonato Estadual Mineiro Caixa de Atletismo. A competição será realizada entre 10h e 18h e vai contar com provas de 75m rasos, 100m rasos, 1000m rasos, 3000m rasos, 80m com barreiras, 100m com barreias, 110m com barreiras. Outras competições que também serão disputadas: lançamento de dardo, lançamento de disco, lançamento de martelo, arremesso de peso, salto em distância e salto em altura. As disputas são voltadas para atletas das categorias Sub-16, Sub-18, Sub-20, Sub-23 e Adulto.

A equipe Embasil/Usipa participará com 36 atletas: 19 no feminino e 17 no masculino. Os destaques são Caio Vinícius Silva nos 110m com barreiras na categoria Sub-18, Caio Felipe Campos Matos no lançamento do martelo Sub-20, Marcelo Souza Silva no lançamento do martelo Sub-16, e no feminino, Yasmim de Oliveira Lana na prova dos 1000m rasos Sub-16.

“Com essa competição, nossos atletas fecham o ano de 2020 com grandes expectativas para melhores resultados na temporada de 2021. Esta é uma grande oportunidade não só para nossos atletas, mas para todos os atletas de Minas Gerais. A Usipa está cedendo o espaço pois tem condições de atender todos os requisitos estruturais para aprovação da Federação Mineira de Atletismo (FMA), mesmo não possuindo pista sintética”, avalia a técnica da equipe, Euzinete Reis.