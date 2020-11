Usipa terá três novos projetos esportivos que vão beneficiar 230 atletas

A Associação Esportiva e Recreativa Usipa, recebeu no início desta semana, a autorização formal para iniciar mais três projetos esportivos. O Projeto Ecomov Futebol de Base Ano III, o Projeto Caminho Suave Ano II e o Projeto Ecomov Voleibol Ano V. Juntos, os três projetos vão contemplar 230 atletas de diferentes faixas etárias.

Os processos de seleção devem começar na primeira quinzena de dezembro. Os atletas selecionados treinarão na Usipa pelo período de 1 (um) ano a partir de janeiro de 2021. “Os projetos estavam aprovados e com verba captada para execução. Em função da pandemia, foi necessário aguardar autorização para iniciá-los. Agora, vamos promover os testes e contemplar os alunos com os treinos gratuitos em 2021”, esclarece o gerente de Esportes, Josias Alves.

PROJETO ECOMOV FUTEBOL DE BASE ANO III

O projeto tem como objetivo a formação de 80 crianças e adolescentes nas categorias Sub-11, Sub-12, Sub-13 e Sub-14, com 20 beneficiários em cada equipe. Os treinamentos serão realizados com base na aprendizagem motora e aprendizado dos fundamentos básicos do futebol, além do entendimento dos aspectos táticos relacionados ao jogo.

Esta será a terceira edição do projeto. Nas duas edições anteriores, o futebol usipense apresentou bons resultados: Campeão Mineiro do Interior nas categorias Infantil e Juvenil, Campeão Regional nas categorias Infantil e Juvenil e vice-campeão regional nas categorias Sub-14 e Sub-10.

Este Projeto foi aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, Programa Minas Esportiva de Incentivo ao Esporte, e é financiado por meio da Renúncia Fiscal do ICMS Corrente da Usiminas como o apoio do Instituto Usiminas e da Colchões Polar.

PROJETO CAMINHO SUAVE ANO II

O Caminho Suave II tem como objetivo a formação de equipe de Judô, oferecendo treinamentos diários para aprimoramento técnico/tático e condicionamento físico de 70 atletas do sexo masculino e feminino nas categorias Sub-13, Sub-15 Sub-18 e Sub-21. Os atletas participarão dos eventos do calendário de competições da Federação Mineira de Judô.

Este Projeto foi aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, Programa Minas Esportiva de Incentivo ao Esporte, e é financiado por meio da Renúncia Fiscal do ICMS Corrente da Colchões Polar, Consul Cooperativa, Daido Química e da Tecnofire.

PROJETO ECOMOV VOLEIBOL ANO V

Pelo quinto ano consecutivo, este projeto é voltado para a formação de equipes de Voleibol para a disputa de Campeonatos Oficiais promovidos e chancelados pela Federação Mineira de Voleibol (FMV). O Instituto Ecomovimento, em parceria com a Associação Esportiva e Recreativa USIPA (Clube Filiado à FMV), participará do Campeonato AR-4 com todas as categorias do projeto, do Campeonato AR-6 e Campeonato Estadual com as categorias Sub-16 Feminino e Sub-17 Masculino, da Copa Minas e da Copa USIPA com as categorias Sub-15 Feminino e Sub-16 Masculino. Ao todo, 80 atletas dos naipes masculino e feminino serão selecionados.

Este Projeto foi aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, Programa Minas Esportiva de Incentivo ao Esporte, e é financiado por meio da Renúncia Fiscal do ICMS Corrente da Usiminas como o apoio do Instituto Usiminas.

TESTES DE SELEÇÃO

As inscrições para os testes de seleção serão divulgadas nos canais de comunicação oficial da Usipa. Os pais devem ficar atentos às datas para efetuá-las, aos critérios de seleção, objetivo do projeto e faixa etária da criança.

“Alguns projetos são específicos para treinamento de equipes de alto rendimento. Outros são voltados para atletas iniciantes e não é exigida habilidade do aluno naquele esporte. Por isso, é muito importante ficar atentos às informações sobre as inscrições de cada um deles”, acrescenta Josias.