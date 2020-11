Prefeitura de Ipatinga lança aplicativo que facilita a prestação de serviços à população

Em busca de melhorias no padrão de atendimento à população, entre outros benefícios, a Prefeitura de Ipatinga lançou nos últimos dias um aplicativo, o IPA App. Agora, por meio do smartphone, o cidadão terá acesso a vários serviços e, desta forma, evitando sair de casa e pegar filas. O App também disponibiliza a relação de telefones de todas as unidades da prefeitura, os horários de ônibus no município e, ainda, possibilita entrar em contato diretamente com a Ouvidoria para queixas e sugestões.

Para o secretário de Comunicação Social do município, Breno Brandão, o aplicativo é um ganho para toda a sociedade. “Estamos vivendo um contexto de pandemia do novo coronavírus e, consequentemente, toda medida que diminua a circulação de pessoas nas ruas é positiva. Por outro lado, esse aplicativo vai gerar facilidade, economia de tempo e também de recursos para o cidadão. Hoje em dia, quase todo mundo dispõe de um telefone e, agora, terá os serviços da prefeitura na palma da mão. A meta da Administração é facilitar o acesso do cidadão a um grande leque de serviços. O aplicativo é muito funcional e de fácil utilização pelos usuários”, disse.

SERVIÇOS:

• Guia de Serviços: é possível visualizar os procedimentos necessários para solicitar um serviço, pleitear os serviços pelo próprio aplicativo e consultá-los a qualquer momento, de qualquer lugar. Serviços relacionados às Secretarias de Saúde, Fazenda, Obras e Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) poderão ser acessados e solicitados de forma simples e rápida.

• Telefones Úteis: clicando no ícone desta opção, o cidadão será direcionado para uma página em que todos os telefones úteis estarão listados e disponíveis para consulta ou para contato imediato com a respectiva unidade.

• Horários de ônibus: por meio de uma tela integrada com o sistema da empresa responsável pelas linhas de ônibus municipais, será possível que o cidadão visualize todos os itinerários e horários, orientando-se melhor para a locomoção.

• Ouvidoria: por meio desta ferramenta, com um cadastro simples ou de forma anônima qualquer cidadão pode enviar uma mensagem à Prefeitura Municipal e consultar a resposta pelo mesmo sistema, o que diminui a distância entre o poder público e o cidadão.

BUSCA

O Aplicativo da prefeitura possui também a ferramenta de busca por palavras-chaves, para facilitar a localização de qualquer serviço disponível no banco de dados.

Faça o download do Aplicativo da Prefeitura Municipal de Ipatinga em seu smartphone e informe-se sobre as ações do Executivo municipal.

Para baixar o aplicativo, basta buscar na loja do seu aparelho ‘Prefeitura de Ipatinga’, depois clicar no aplicativo IPA App e baixar. O aplicativo está disponível para Android e IOS.