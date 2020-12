Coronel Silvane concorre à presidência da Câmara de Ipatinga

Liderada pelo Coronel Silvane Giviniez, do PSC, a chapa União foi a primeira a se registrar na manhã desta terça-feira (29) para concorrer à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ipatinga. A votação ocorrerá logo após a cerimônia de posse dos vereadores.

Na eleição, Silvane tem ao seu lado na chapa, os vereadores Avelino Cruz (PP), como vice-presidente; Mariene Patrícia Rodrigues (Patriota), primeira secretária; e Ney Robson Ribeiro (PTC), segundo secretário. O registro foi protocolado na Secretaria na Secretaria Geral da Câmara.

Os vereadores Coronel Silvane, Professora Mariene e Ney Professor são estreantes. Terão a sua primeira legislatura a partir de 2021. Avelino, no entanto, já cumpriu um mandato e foi reeleito. Como suplente ele iniciou a sua primeira legislatura em 1º em abril de 2019, depois da operação Dolos, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Ipatinga, quando alguns vereadores foram cassados.

A posse dos vereadores de Ipatinga, do prefeito Gustavo Nunes e do vice-prefeito Alexsandro Espírito Santo de Oliveira, devido às medidas sanitárias da pandemia, terá um número restrito de convidados, mas será transmitida simultaneamente pelo YouTube e pelo Facebook. Está marcada para a próxima sexta-feira (1º), às 17h, no plenário da casa.