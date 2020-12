HMC é destaque em Programa Mundial de Reconhecimento de Resposta Covid-19

O Hospital Márcio Cunha (HMC) foi reconhecido pela Federação Internacional de Hospitais no Programa ‘Beyond The Call of Duty for Covid-19’ (Além do Dever para Covid-19) por seu plano de ação de resposta à Covid-19 junto a mais de 100 hospitais de 28 países. O HMC recebeu o certificado de reconhecimento após uma análise completa de um Comitê de Revisão Internacional, composto por 16 especialistas do setor de saúde.

“Essa premiação reafirma o excelente trabalho que nossas equipes têm desempenhado no enfrentamento ao novo coronavírus. Além de investir em alta tecnologia no combate à Covid-19 e no treinamento de equipes altamente capacitadas, temos aprimorado ainda mais a nossa missão de investir no atendimento humanizado. A gente entende que o processo de recuperação das pessoas passa pelo acolhimento. O nosso objetivo é estimular o paciente a nunca desistir e salvar vidas com capacidade técnica refinada, qualificada e acolhedora e carinho”, ressalta o diretor de hospitais da Fundação São Francisco Xavier, Mauro Oscar Soares de Souza Lima.

Os Hospitais reconhecidos pelo Programa ‘Beyond The Call of Duty for Covid-19’ da Federação Internacional de Hospitais são destaque em uma ampla campanha na mídia internacional no dia 15 de dezembro em homenagem a hospitais e serviços fornecedores de saúde em todo mundo na sua luta contra a Covid-19. A lista completa de hospitais reconhecidos pode ser encontrada aqui: https://www.ihf-fih.org/beyond-the-call-of-duty-for-covid-19/organizations/

O CEO da IHF, Ronald Lavater, disse que o excelente trabalho em resposta à pandemia está transformando o futuro da saúde. “Uma das nossas motivações ao criar este programa de reconhecimento é destacar a diversidade e agilidade da indústria hospitalar em resposta à pandemia Covid-19. A pandemia forçou os hospitais a desenvolver, implementar e adotar novas formas de operar e muitas dessas mudanças aceleraram a transformação positiva na prestação de cuidados”.

O Programa Covid-19 da Federação Internacional de Hospitais Além do Dever é patrocinado pela Cruz Vermelha Japonesa Ashikaga Hospital- Grupo Nikken e pela Federação Internacional de Fabricantes e Associações Farmacêuticas (IFPMA).