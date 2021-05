Estado oferece curso online gratuito para desenvolvedores de software

A Uaitec, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), abriu inscrições para o programa de contratação em formato de bootcamp (campo de treinamento), que oferece uma série de cursos, projetos práticos e desafios de formação intensiva para desenvolvedores de software.

O curso online, gratuito, oferecido pela Uaitec e a Digital Innovation One será considerado a primeira etapa do processo de seleção de talentos mineiros para as vagas em aberto na empresa Take Blip, destaque no mercado latino-americano de tecnologia mobile e chatbots.

Neste bootcamp, o desenvolvedor poderá explorar as linguagens C#, AngularJS e React em uma formação intensiva. Ao finalizar o programa, o participante receberá um certificado que pode ser utilizado como horas complementares, e que possibilita ser chamado para a segunda etapa de seleção junto à empresa.

OPORTUNIDADES

Estão abertas vagas para estágio, analista júnior e pleno em formato teletrabalho ou híbrido. A empresa oferece vale-refeição/alimentação, horário de trabalho flexível, plano de saúde e odontológico, bolsas de estudo para inglês e espanhol, vale-cultura, entre outros benefícios.

As vagas são limitadas e, para participar do programa de seleção, é necessário se inscrever até o dia 27/5, no site da Uaitec.

UAITEC

A Rede Uaitec é uma política pública da Sede que tem como objetivo promover a inclusão digital e social por meio da disponibilidade de cursos gratuitos de qualificação profissional nas modalidades presencial e à distância, bem como de interiorizar as demais políticas públicas executadas pela secretaria.

Além disso, estabelece parcerias junto a instituições públicas, privadas e terceiro setor, incentivando e fomentando a cultura inovadora, tecnológica e empreendedora nos municípios.