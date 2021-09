Evento virtual irá conectar startups de Minas e do Rio Grande do Norte

O Sebrae Minas e o Sebrae Rio Grande do Norte promovem, no dia 6 de outubro, o Disruptive Matching, encontro 100% virtual que irá conectar startups dos dois ecossistemas. O objetivo do programa é promover o networking, a troca de experiências e mentorias entre as startups. Podem participar startups em fase de ideação ou operação inicial, das regiões de Minas Gerais e do Rio Grande do Norte. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 16 de setembro, pelo site do programa.

“Este evento é uma oportunidade para as startups aprenderem umas com as outras, estimulando a troca de conhecimentos, interação e feedbacks entre os empreendedores. A ideia é que eles aprendam com os erros e sucessos uns dos outros, criem relacionamentos e despertem novas visões para o negócio por meio do compartilhamento de lições”, explica a analista do Sebrae Minas Daniele Bastos.

O evento irá permitir a interação direta por meio de uma plataforma digital. Na primeira fase, as startups deverão se cadastrar e escolher o tema de interesse que desejam conversar. Na fase seguinte, receberão uma lista com as descrições das startups do outro ecossistema que manifestaram interesse semelhante, e poderão escolher com quem querem interagir. No dia 06 de outubro, será o “Dia do Match”, quando finalmente acontece o encontro virtual entre as startups.

Serviço:

Disruptive Matching

Inscrições até 16 de setembro (Fase de aplicação de interesse)

Data do evento (Dia do Match): 6 de outubro

Informações e inscrições: https://material.rn.sebrae.com.br/disruptive-matching