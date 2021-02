Expo Usipa e Ternium Brasil realizam palestra online para expositores

A Expo Usipa irá realizar no dia 25 de fevereiro (quinta-feira), um evento online exclusivo para seus expositores com apresentação da Siderúrgica Ternium Brasil. O objetivo é abrir espaço para que fornecedores e clientes se integrem no processo de compras da empresa.

Em formato de palestra com o tema Apresentação do Grupo (empresas Exiros, Ternium, Tenaris e Techint) e oportunidades de negócios, o evento será ministrado pelo setor de Compras da siderúrgica, como forma de ampliar as oportunidades de vendas e gerar novas parcerias para quem já está confirmado na Expo Usipa.

Segundo Luiza Elizabete Andrade, gerente Administrativa da Usipa, “esta palestra vem de encontro às expectativas dos nossos expositores de começarem a realizar seus negócios antes mesmo da feira. A proposta é conhecer os processos de compras da Ternium e, a partir daí, realizar o networking com os fornecedores e clientes”.

Ela acrescenta que “é uma oportunidade única, para um público qualificado e com grandes expectativas. Boa parte do público é formada por profissionais do setor metal-mecânico, de celulose, logístico, entre empresários, engenheiros e técnicos.

EXPO USIPA

A Expo Usipa será realizada nos dias 21, 22 e 23 de julho e reúne o que tem de melhor da indústria e do comércio e apresenta um cenário com excelente potencial para comercialização de produtos e serviços dos mais variados setores. Uma edição completa para produtores, criadores, pesquisadores, empresários e visitantes.

SOBRE A TERNIUM

A Ternium é a maior siderúrgica da América Latina e produz aços especiais com foco no cliente, segurança e respeito ao meio ambiente. A companhia é a maior acionista da Usiminas, principal produtora de aços planos do país. Atende indústrias automotivas, de óleo e gás, de maquinário, linha branca, naval e de energia nos EUA, México, Brasil e Europa.