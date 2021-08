Giganet lança planos com aplicativos para clientes

Apresentar soluções para seus clientes: este é o propósito da Giganet e, desta vez, a empresa trouxe novidades para toda família com o lançamento dos planos de internet com assinatura de aplicativos. “Sabemos que tem muitas famílias em casa, e resolvemos inovar com estes aplicativos que trazem diversos recursos para os nossos clientes. Iniciamos esta proposta no mês de abril, com o aplicativo Qualifica, e, em seguida, lançamos os outros três apps”, explicou Carlos Paiva, diretor técnico da Giganet.

O Qualifica, primeiro aplicativo lançado, é uma plataforma com centenas de cursos online, com MBA, e carteirinha de estudante, reconhecida em todo território nacional. “Notamos que acertamos na proposta pelo número de usuários ativos, que cresce a cada dia. Ficamos felizes em saber que estamos contribuindo para capacitação dos nossos clientes”, disse Carlos.

O Bittrainer, segundo aplicativo lançado, é voltado para práticas de exercícios, treinos orientados e dicas nutricionais. E foi aprovado por Layane Almeida, cliente Giganet: “Achei bem interessante a proposta, pois neste tempo de pandemia estamos evitando ao máximo sair de casa. Então, com o Bittrainer, estou conseguindo fazer exercícios com as orientações online, e até mesmo, iniciar a Yoga, que não conhecia. Ótima iniciativa da Giganet”, afirmou.

Os outros dois aplicativos, lançados nesta semana, são o Noggin e o Paramaount. “O Noggin disponibiliza jogos, músicas e desenhos infantis, com intuito de entreter e educar crianças de uma forma lúdica e atrativa. Já o Paramount é uma plataforma com mais de dois mil episódios de séries, filmes e realities, com opções para toda família”, explicou o diretor.

Para ter acesso aos aplicativos, os clientes Giganet deverão fazer o download das plataformas e realizar o login com os dados cadastrais da assinatura Giganet. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o suporte pelas mídias sociais da Giganet (@giganetoficial) ou pelo chat do aplicativo SouGiga.