INPI promove hackathon para aprimorar serviços

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) promoverá, de 5 a 12 de abril de 2021, o INPI Hack, a primeira maratona de desenvolvimento de soluções tecnológicas (hackathon) que possibilitem a otimização do desempenho do instituto, especialmente na prestação de serviços.

O INPI Hack premiará as três equipes que apresentarem as melhores propostas, sendo R$ 15 mil para a primeira colocada, R$ 10 mil para a segunda e R$ 5 mil para a terceira. As inscrições das equipes ocorrerão no período de 1º a 31 de março de 2021.

Desenvolvedores de software e profissionais ligados à Gestão de Negócios, Experiência do Usuário (Ux), Propriedade Industrial, Tecnologia da Informação e Comunicação, Design, entre outros, poderão participar formando equipes compostas por três a cinco membros, no limite de até 200 participantes. Não poderão participar como equipe do evento os servidores do INPI, membros da Força-Tarefa de Transformação Digital (FTTD) do instituto e membros da Comissão Julgadora, bem como parentes em linha reta, colateral ou afim, até o terceiro grau.

Cada equipe inscrita deverá desenvolver uma solução ligada a pelo menos uma das seis categorias do desafio: Serviços, Uso Estratégico, Cultura, Proteção, Bases de Dados e Sistemas. As dez melhores soluções desenvolvidas serão pré-selecionadas pela FTTD e, em seguida, a Comissão Julgadora elegerá as três equipes vencedoras. Os critérios de avaliação são: inovação, usabilidade e design, completude funcional, viabilidade de execução real e relevância do problema resolvido.

O INPI Hack contará com uma programação de palestras sobre Propriedade Industrial, Negócios e Inovação, ministradas por profissionais do INPI e de entidades parceiras, além de mentores com expertise variada que darão suporte às equipes no desenvolvimento das soluções. Os interessados em participar do hachathon como mentores ou palestrantes devem enviar e-mail para inpihack@inpi.gov.br.

