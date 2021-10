Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de empresas interessadas em participar do ciclo 2021 do Programa ALI Brasil Mais, do Sebrae Minas. Serão beneficiadas mais de mil micro e pequenas empresas de Governador Valadares, Ipatinga, Teófilo Otoni, Guanhães, Caratinga, Aimorés, Itabira e João Monlevade. As inscrições gratuitas devem ser feitas até o dia 5 de novembro.

O objetivo do programa é melhorar a gestão e a produtividade dos pequenos negócios, por meio de ações de inovação, visando redução de custos e desperdícios ou aumento do faturamento. Durante quatro meses, a empresa é acompanhada por um Agente Local de Inovação (ALI), que irá identificar as necessidades e buscar soluções de acordo com a demanda do negócio.

“O programa tem o objetivo de levar às empresas a cultura de gestão da inovação, com a utilização de metodologias ágeis, de maneira continuada, personalizada, in loco e subsidiada,” destaca o analista do Sebrae Minas Ramon Gonçalves.

A jornada contempla seis encontros individuais e três encontros coletivos nos quais são realizados: mapeamento e priorização dos problemas da empresa; proposição de soluções com o devido acompanhamento e orientação do agente; implantação das soluções por um método de prototipagem e validação e avaliação dos resultados, considerando indicadores de gestão e produtividade.

A participação é inteiramente subsidiada pelo Sebrae, e podem aderir micro e pequenas empresas dos setores de indústria, comércio ou serviços que tenham faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. Os especialistas responsáveis pelas orientações às empresas são bolsistas do CNPQ, selecionados e capacitados pelo Sebrae. Eles vão até os estabelecimentos para sugerir, acompanhar e disseminar a inovação.

Quer saber mais sobre inovação? Acesse https://sebraemg.com.br/inovacao/.