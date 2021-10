Setenta por cento (70%) dos pequenos negócios têm presença digital e vendem por meio de redes sociais, aplicativos e internet em geral, conforme aponta uma pesquisa do Sebrae, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgada em março deste ano. Visando apoiar os empreendedores que desejam ingressar ou expandir suas ações no digital, o Sebrae Minas acaba de lançar o Guia de Marketing Digital, conteúdo online e gratuito com dicas e tendências sobre o universo digital e todas as suas possibilidades.

“A proposta do Guia é ser um material completo em que o empreendedor encontre informações práticas para aplicar nas estratégias de marketing do negócio, melhorando seu alcance no ambiente digital, seu relacionamento com os clientes e consequentemente, as vendas”, explica a analista do Sebrae Minas, Carla Gobb.

Ela reforça que as mudanças impostas pela pandemia, que impactaram diretamente na forma como o consumidor se relaciona e consome informações, fez com que muitas empresas migrassem para o digital. “Elas entenderam que estar no digital não era mais questão de escolha. Mas, estar online significa competir com diversas outras empresas que também querem ser vistas. Por isso, planejar as ações é fundamental para se destacar e crescer com eficiência”, destaca.

Separamos, a seguir, algumas dicas extraídas do Guia para as empresas que desejam melhorar as ações no ambiente digital. Confira:

1 – Construa suas buyer personas

O primeiro passo é entender quem é o cliente, suas dores, anseios e necessidades. Isso é fundamental para traçar as estratégias e táticas que irá aplicar no digital.

Persona é um perfil fictício que representa seu cliente ideal, ou seja, uma pessoa que tem mais chance de comprar seu produto ou de contratar o seu serviço. Você pode descobrir a sua persona conversando com clientes atuais, com seu time de vendas ou por meio de pesquisa de mercado, por exemplo.

2 – Identifique os objetivos que deseja alcançar

Quais são os seus objetivos? E as metas? Um bom planejamento de marketing digital tem que contar com metas tangíveis e calculáveis. Você deve basear essas definições no objetivo da própria empresa, e elas que irão nortear todas as estratégias no ambiente digital.

3 – Saiba mensurar os resultados

Seja qual for o objetivo descrito no seu plano, você vai precisar mensurar o sucesso. Além de definir metas, será necessário contar com ferramentas de Marketing Digital responsáveis pela implementação das ações e também pelo acompanhamento dos resultados.

O acompanhamento de resultados pode ser medido por alcance, engajamento, cliques no link, tráfego para o site ou redes sociais, por exemplo.

4 – Escolha os canais adequados para a sua marca

Saber escolher os canais adequados para a sua marca, de acordo com os objetivos do negócio, é parte essencial do planejamento. Você pode escolher entre sites, blogs, e-commerce, marketplaces, além das diversas redes sociais hoje existentes: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Linkedin, etc.

O importante não é estar em todas as redes sociais, mas naquelas que faz sentido para o negócio, ou seja: onde o seu público potencial se encontra.

5 – Crie um plano de conteúdo

Criar um plano de conteúdo, ou calendário editorial, é essencial para organizar e planejar as ações no digital. Esse plano inclui: formatos das publicações, canais de promoção, periodicidade, temáticas dos conteúdos, tom de voz da marca, etc.

O segredo de uma boa presença no meio digital é a frequência das publicações, além de conteúdos atrativos e relevantes para o público.

6 – Aposte em SEO (Search Engine Optimization)

O chamado “tráfego orgânico”, gerado pelos mecanismos de busca, é a principal maneira de conduzir um público qualificado para o seu site. Por isso, é preciso entender o que o seu público pesquisa, quais palavras ele usa e o tipo de conteúdo que deseja consumir. Aí a importância de investir em técnicas de SEO e estar presente nas respostas de busca que seus clientes realizam.

7 – Invista em tráfego pago

Além do tráfego orgânico, ou seja, aquele que leva clientes ao seu site sem precisar de investimento, avalie também a possibilidade de tráfego pago. Existem vários tipos: anúncios em redes sociais, campanhas de pay-per-click (pagamento por clique), banners de display e muito mais. É um ótimo recurso para ampliar o alcance do seu conteúdo e das suas ações, aumentando também as vendas.

8 – Diversifique suas ações no digital

A internet muda a todo momento e todos os dias surgem novos formatos de conteúdos e possibilidades de ações no digital. Podcasts, Lives, Webinars, vídeos curtos, Marketing com Influenciadores e Marketing de Afiliados são alguns exemplos. Fique de olho às tendências e avalie o que faz sentido para o seu negócio, sempre buscando diversificar suas estratégias.

Para acessar o conteúdo completo do Guia de Marketing Digital do Sebrae Minas, clique aqui.