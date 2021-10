Nesta terça-feira (26), o Vale do Aço será palco da quarta edição do Tutore Talk. Trata-se de um evento gratuito que possibilita a geração de negócios e troca de experiencias enriquecedoras entre empresários de vários setores da região. Nesta edição, o Tutore Talk Conexão de Negócios será realizado no Restaurante Celí Vida e Sabor, a partir das 18h30, em Timóteo.

Desta vez, o evento está sendo organizado por Angélica Machado, sócia-proprietária da Tutore Timóteo Prime. “Estou certa que será mais um encontro de sucesso. Em cada edição, promovemos interação entre empresários e possibilitamos que novos negócios e boas parcerias sejam fechadas”, comenta Angélica.

Hoje, o Tutore Talk é o maior evento permanente de empreendedorismo do Vale do Aço. O primeiro encontro aconteceu neste ano, com apenas 15 participantes. No último, em setembro, foram mais de 90. Atualmente, há uma fila de espera de empresários interessados em participar.

Durante o evento, os participantes tem a oportunidade de trocar experiencias e ampliar o networking. “Sempre fazemos questão de trazer histórias inspiradoras e que possam motivar outros empresários a também buscaram sucesso, mesmo diante dos desafios do dia-a-dia”, acrescenta.

AMOR AO PRÓXIMO

A cada edição, os participantes são incentivados a abraçarem causas voltadas a promover o bem ao próximo. Nesta terça, os empresários presentes vão doar caixas de leite que serão entregues a uma instituição de Timóteo.