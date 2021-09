Últimos dias de inscrição para o programa Start Católica 2021 da Ubec

Estão abertas, até o dia 12 de setembro, as inscrições para novas startups de todo o Brasil participarem do programa de pré-aceleração de empreendedorismo (Start Católica 2021) da IDE – Agência de Inovação e Novos Negócios da União Brasileira de Educação Católica (Ubec), grupo educacional o qual o Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) faz parte como Unidade de Missão.

Para participar é necessário acessar o site da IDE (https://aevo.com.br/connect/ubec/), ler o edital completo e preencher o formulário de inscrição. O processo seletivo escolherá 15 projetos, que após serem aprovados, farão o investimento de R$ 200 por equipe com até dois integrantes, para participar da pré-aceleração, que oferecerá modelo de negócios, desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes, além de treinamento para apresentação final à banca avaliadora.

“O objetivo da agência é cultivar a inovação de onde estiver. Quando as pessoas colocam suas ideias na nossa agência, nós queremos garantir que elas vão receber o melhor ambiente para se desenvolverem e semearem atividades, gerando uma vida mais humanizada e que contribua para o bem-estar das pessoas”, explica o head da agência, Maurício Beccker. No último edital de pré-aceleração de startups, em 2019, a agência recebeu cerca de 70 candidatos.

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O programa Start Católica tem por objetivo incentivar a criação, o desenvolvimento e a pré-aceleração de negócios, a partir do estímulo à agregação de iniciativas relacionadas ao empreendedorismo. Faz parte da proposta de fomentar a inovação aberta, uma das vertentes da agência, criada para ser um ambiente de difusão da cultura de inovação, empreendedorismo e sustentabilidade, a partir de iniciativas já existentes no Grupo UBEC.

Os projetos selecionados pelo edital entrarão para o processo de pré-aceleração, que prevê a oferta de mentoria em formato semelhante a workshops, com profissionais de diferentes ramos do mercado, com a coordenação da IDE. Logo após esse processo, as empresas apresentarão o resultado desse suporte profissional e, onde demonstrarão o resultado do negócio criado a partir das mentorias e podem vir a ser incubadas pela agência, recebendo auxílios como endereço fiscal e benefícios para que possam prosseguir. Essa incubação tem duração de cerca de dois anos, para que os projetos se tornem startups estruturadas e com uma atuação de mercado bem definida.

A IDE foi batizada com seu nome em referência à palavra “ideia” e também à conjugação do verbo “Ide” (ou “vão”), uma orientação muito comum dada por Deus na Bíblia. Hoje, a Agência possui 7 “semeadores” – integrantes da equipe que acolhem e contribuem com os empreendedores. Essa equipe desenvolve projetos em duas vertentes em: inovação aberta, que pré-acelera e fortalece iniciativas de startups externas; e também em intraempreendedorismo, que fomenta ações a partir de iniciativas dos próprios colaboradores do Grupo UBEC, os quais poderão compartilhar ideias de novos produtos e negócios. Atualmente a IDE trabalha com duas start-ups, um software voltado para a educação infantil e uma empresa de biotecnologia, nanotecnologia e bioinformática.

Leia edital completo e faça a sua inscrição: https://ubec.aevoinnovate.net/#/startup/invite/7ce276b7-ca18-4835-be86-61e0629f9c36