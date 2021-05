Usiminas retoma operações do Gasômetro 3 e Alto-Forno 2

A Usiminas reinicia nas próximas semanas a operação do Gasômetro 3 e em 1º de junho, do Alto-Forno 2 da Usina de Ipatinga. Em 2022, a empresa investirá R$1,8 bi na reforma do Alto-Forno, a ser executada em 110 dias de manutenção.

O Alto-Forno 2 acrescentará 60 mil toneladas/mês na produção de placas ou 700 mil toneladas/ano. A informação foi prestada pelo presidente da Usiminas, Sérgio Leite, em entrevista coletiva online, na manhã desta quarta-feira (12).

Segundo Leite, a empresa desde o início de sua operação há 59 anos, está focada no mercado interno, principalmente no momento, com a alta do consumo do aço no mercado doméstico, em que apresenta a demanda de 93% de sua produção. No entanto, houve anos em que a Usiminas exportou para mais de 30 países. “Atualmente, as exportações estão voltadas para o Mercosul e às empresas globais que operam no Brasil e com o foco no setor automotivo” – explica.

Nos últimos anos, a Usiminas vinha produzindo no patamar de 4 milhões de toneladas/ano. No entanto, com os resultados do primeiro trimestre de 2021, a Usiminas estima encerrar este ano, no patamar de 5 milhões de toneladas ano de laminados de aço.