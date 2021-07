WhatsApp agora funciona em até quatro dispositivos ao mesmo tempo

Nessa quarta-feira (14), o WhatsApp finalmente liberou uma função muito esperada pelos usuários. A empresa anunciou o novo recurso multiplataforma do app, ainda em fase beta, que permite utilizar o mensageiro em até quatro dispositivos simultaneamente sem precisar do celular. O smartphone não precisa estar carregado ou conectado à internet.

O usuário poderá conectar a sua conta do WhatsApp em qualquer aparelho, de forma independente. Mas, no primeiro uso, ainda será necessário usar o celular para confirmar o número de telefone no app. Além disso, os dispositivos serão desconectados caso o usuário não use o WhatsApp no celular por mais de 14 dias.

SEGURANÇA

O mensageiro ressalta que mantém o nível de privacidade em todos os dispositivos, com criptografia de ponta a ponta, mesmo na sincronização dos dados, como os nomes de contato, arquivos das conversas, mensagens favoritas, entre outros.

Para manter a segurança dos usuários, a empresa precisou repensar toda a arquitetura do aplicativo, de uma forma que não prejudicasse a experiência de uso. A empresa detalha as mudanças em uma página especial.

É válido ressaltar, no entanto, que o recurso multiplataforma só está disponível para usuários que utilizam a versão mais recente do beta ou Business beta do aplicativo. Até o momento, o WhatsApp não revelou quando a novidade será disponibilizada de maneira pública.

COMO EXPERIMENTAR A VERSÃO BETA

O WhatsApp planeja testar inicialmente a experiência com um pequeno grupo de usuários do programa beta existente. “Continuaremos otimizando o desempenho e adicionando alguns recursos adicionais antes de implementá-lo de forma mais ampla aos poucos. Aqueles que optam por receber podem sempre optar por sair”, diz o setor de engenharia do Facebook.

Para obter mais informações sobre o beta e para se inscrever, visite a Central de Ajuda do WhatsApp.

Com informações TecMundo