Campanha do Instituto Usiminas reforça importância do uso de máscara

A terceira fase da campanha Heróis Contra a Covid já está disponível para acesso e mobiliza crianças de todas as idades, seus familiares e educadores para um importante ato de enfrentamento à pandemia: o uso de máscaras. Patrocinada pela Usiminas e realizada pelo Instituto Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a campanha é disponibilizada por meio de vídeos educativos apresentados pela contadora de histórias Raquel Vieira, a Flora Manga, que convocam a comunidade a dar continuidade às práticas de prevenção recomendadas pela Organização Mundial de Saúde.

De maneira lúdica, com a participação de três crianças, o vídeo descreve em um passo a passo como a máscara deve ser colocada, sua forma correta de uso, cobrindo a boca e o nariz, quando deve ser substituída e descartada, além de informar a sua eficácia na proteção. Outras formas de prevenção, como distanciamento social e higienização das mãos, foram abordadas nos vídeos anteriores.

LIGA CONTRA A COVID

Desde o início da campanha, o Instituto Usiminas convida crianças a fazerem parte da “Liga Contra a Covid” e se tornarem “Heróis contra o Corona”. Além de assistir aos vídeos, as crianças podem contar com uma “ficha de treinamento”, onde registram o que aprenderam nos vídeos já assistidos, marcando com estrelinhas o seu progresso na campanha. Os vídeos e a ficha de treinamento estão disponíveis, gratuitamente, na Plataforma Educativa do Instituto Usiminas www.educativoinstituto.usiminas.com.

A campanha também conta com uma mobilização em escolas de redes públicas e particulares, localizadas nos municípios de atuação da Usiminas: Ipatinga e região, Itatiaiuçu, Itaúna, Santa Luzia e Mateus Leme, em Minas Gerais, Cubatão e região da Baixada Santista, no estado de São Paulo, além do público das redes sociais.