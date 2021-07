Cenibra doa kits de apoio ao combate à Covid-19 para a cidade de Ipatinga

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, recebeu do presidente da Cenibra, Kazuhiko Kamada, nesta quarta-feira (30), na Casa de Hóspedes da empresa, em Belo Oriente, a doação de kits de apoio para a vacinação e combate à pandemia de Covid-19.

Os equipamentos, insumos médicos e produtos de limpeza serão utilizados pela rede Municipal de Saúde em ações de enfrentamento à Covid-19 no Centro Especializado de Atendimento à Covid-19 (Ceac), Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM), Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Unidades Básicas de Saúde (UBS’s).

Entre os itens recebidos pelo município por meio da doação da Cenibra, destacam-se: câmaras frias e caixas térmicas para conservação ou manuseio de vacinas, bombas de infusão, aparelhos de pressão arterial, cadeiras de rodas e macas para transporte de pacientes, aventais, toucas e máscaras cirúrgicas e álcool 70, além de EPIs e produtos de limpeza.

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, recebeu os equipamentos e considerou muito válido e providencial o gesto de solidariedade. “Esses equipamentos serão direcionados às nossas estruturas de Saúde que atuam no atendimento e tratamento dos pacientes com Covid-19 e suspeita de contaminação. Agradeço à empresa Cenibra em nome da população, que vai ser melhor assistida e diretamente beneficiada”, declarou.

Acompanharam o prefeito, os secretários: de Governo, Roberto Soares; de Administração, Matheus Braga e de Comunicação Social, Leonardo Werneck.

UNIDOS PELA VACINA

As doações fazem parte da campanha Unidos pela Vacina, com adesão da Cenibra e liderada pela Fiemg – Regional Vale do Aço.

Por meio de um diagnóstico feito a partir do contato direto com prefeitos e secretários de Saúde, a Cenibra realizou a compra de materiais e equipamentos úteis à vacinação da população e ao tratamento de pacientes com Covid-19.