Covid-19: decreto institui novas restrições em Timóteo

A adoção de posturas excepcionais para o enfrentamento à pandemia por Covid-19 em Timóteo foi baseada em números de contaminações que tornaram a realidade bem sombria nos últimos quinze dias. O cenário verificado em Timóteo segue o registrado pela Superintendência Regional de Saúde (SRS) na macrorregião do Vale do Aço. Os casos confirmados entre janeiro e março deste ano, por exemplo, são superiores ao constatado em julho e agosto de 2020, pico da pandemia na região.

Em Timóteo, por exemplo, a média de atendimentos em julho era de 1.867 enquanto em janeiro e fevereiro de 2021, esse quantitativo chegou a 2.524 assistências. Somente na última segunda-feira (8), Timóteo realizou 250 atendimentos de pacientes suspeitos de contaminação, em contraponto aos 80, 100 pacientes atendidos anteriormente.

A situação é muito preocupante por causa do aumento expressivo de casos, segundo explica a médica infectologista da rede municipal de saúde de Timóteo, Mariana Vasconcelos. “Nos últimos quinze dias esse aumento veio de maneira progressiva e rápida, muito maior que as chamadas ondas verificadas nos meses de julho, agosto e dezembro de 2020. A realidade atual é ainda pior com o aumento de ocupação de leitos comuns e de terapia intensiva de 100% na rede SUS e também nos leitos conveniados”, disse.

A médica acredita que um conjunto de situações desfavoráveis contribuiu para essa triste realidade. “Primeiro foi a banalização e displicência com relação às proteções como uso de máscaras; a população começou a abrir mão disso. Segundo, os feriados muito próximos (Natal, Ano Novo e Carnaval) potencializaram as aglomerações. Justamente 15 dias depois a gente vê o aumento dos casos e, somado a isso tudo, essa nova variante do vírus que vem com um comportamento mais agressivo e com uma disseminação maior e mais veloz”, pontuou Mariana.

DECRETO 5.412

Em função disso, o Município de Timóteo publicou na segunda-feira o decreto nº 5.412 que institui algumas restrições com o intuito de minimizar a circulação do vírus. Entre os dias 9 e 23 de março estão vedadas e suspensas aulas presenciais de instituições públicas e privadas de ensino, incluindo cursos preparatórios, de idiomas, profissionalizantes ou congêneres; a realização de quaisquer eventos esportivos profissionais, amadores ou de mero lazer e eventos no geral, sejam profissionais, legais estatutários, religiosos ou de qualquer outra natureza,

O artigo 3º do decreto 5.412 especifica a restrição para o mesmo período das atividades e cultos religiosos, limitando a sua realização com no máximo 30% da capacidade normal de pessoas sentadas no ambiente. Bares, botecos, restaurantes, lanchonetes e similares poderão funcionar até às 21h, podendo atuar após esse horário apenas com entrega em domicílio. Também estão restritas atividades de entretenimento como música ao vivo, transmissão televisiva de esportes e eventos, realização de sorteios, jogos de mesa, sinuca, carteado e afins.

Em relação ao transporte público, o decreto em seu artigo 4º determina às concessionárias dos serviços de transporte público municipal a obrigação de reforçar as linhas de ônibus nos horários compreendidos entre 7h e 9h e entre 17h e 19h. Eventual infração dos dispositivos previstos nesse decreto culminará com multa de 1.000 UPFMT (Unidade Padrão Fiscal do Município de Timóteo), cotada em R$ 3,08 cada.

A infectologista Mariana Vasconcelos faz um alerta sobre o fato de a região já estar vivendo uma situação de sobrecarga de leitos de UTI-Covid. “Tem um risco de desassistência, está na iminência de gravidade, inclusive, com colapso do sistema. O que nos temos desde o início dessa pandemia para preservar a vida são as medidas de distanciamento de proteção individual que reflete no coletivo, até a gente ter a vacinação pra todo mundo o que é uma medida extremamente eficaz”, enfatizou a médica.