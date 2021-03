Covid-19: Fabriciano implanta sala de vacinas para idosos

A Prefeitura de Coronel Fabriciano inaugurou nesta terça-feira (16), uma sala de vacinas exclusiva para os idosos que estão aguardando para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O espaço fica no Centro Administrativo Mariano Pires Pontes, no bairro Bom Jesus, antiga fundação.

Uma técnica de enfermagem estará no local das 7h às 16h vacinando os idosos que residem em Fabriciano que comparecerem munidos de documento pessoal e do cartão de vacinas que comprove que a pessoa tomou a primeira dose. Sady Pereira de Carvalho, de 91 anos, e a esposa, Sônia Soares de Carvalho, de 86, compareceram ao local assim que foram avisados pela filha da abertura da sala. A dona de casa Thaís Soares Carvalho tomou conhecimento do espaço pelos informes da prefeitura.

“Isso nos dá uma segurança total, apesar de que eles vão continuar em casa e se protegendo, mas eu me sinto muito feliz de ver eles aqui tomando a segunda dose com tanta facilidade”, disse Thaís, satisfeita.

Nas primeiras horas de funcionamento, cerca de 30 idosos estiveram no local. As doses são acondicionadas em caixas térmicas com termômetro para conferência contínua e garantir que os imunizantes sejam mantidos na temperatura indicada para o armazenamento. Todos os moradores são identificados por nome, endereço e número do cartão do SUS. Os dados depois serão incluídos no sistema para contabilização.

Segundo o boletim da vacina, atualizado diariamente pela prefeitura, até essa segunda-feira (15), 5.211 pessoas haviam sido vacinadas na cidade, sendo 3.463 idosos e 1.748 profissionais de saúde. A segunda dose alcançou 1.040 idosos e 790 profissionais de saúde.

“Nós acreditamos que a iniciativa de criar a sala de vacinação para quem vai tomar a segunda dose será de grande importância porque, assim, quem atingiu o prazo estabelecido pela empresa fabricante para a imunização já pode comparecer ao local por conta própria e não ficar esperando a equipe de vacinação a domicílio”, informa Ricardo Cacau, secretário de Governança da Saúde.

Segundo Cacau, o ritmo de trabalho das equipes de vacinação está intenso e diante da expectativa da chegada de novas doses, a tendência é que a secretaria de saúde possa focar na imunização com a primeira dose de novas faixas etárias.

“A ansiedade da população é muito grande por tomar a primeira dose, por isso é importante que a gente pense em alternativas para agilizar o processo e facilitar as coisas para a população. Então, a sala veio em ótima hora”, concluiu.

PRAZO ENTRE 1ª E 2ª DOSE

A prefeitura orienta a população a somente procurar a sala da segunda dose caso esteja no prazo correto para ser imunizado. A Coronavac estabelece que a segunda dose seja aplicada após 15 dias da primeira dose e a AstraZeneca/Oxford, 90 dias. Todos que tomaram a primeira dose devem se apresentar com documento pessoal, cartão de vacinas e o cartão SUS.

Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção receberão a segunda dose a domicílio, conforme programação da Secretaria de Governança da Saúde. A orientação é para que o usuário ou familiar fique atento ao prazo correto para ser imunizado escrito no cartão de vacinas. Em caso de dúvida ou atraso, basta entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde de Referência ou posto de vacinação em funcionamento no Centro Administrativo, no Bom Jesus.