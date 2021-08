Covid-19: Fabriciano já vacinou 56% da população com segunda dose ou dose única

A vacinação contra a Covid-19 avança em Coronel Fabriciano e atingiu números expressivos nesta semana. Segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Governança da Saúde, até o último dia 12/8 (quinta-feira) o município já havia aplicado 76.209 doses contra Covid-19. Deste total, 49.111 pessoas receberam a 1ª dose, sendo que 27.098 pessoas já receberam a 2ª dose ou dose única – o que corresponde a 56% da população imunizada. O índice é significativo, porque a imunização contra Covid-19 só é completa com o encerramento do ciclo das duas aplicações, como já alertado pela Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI).

Em Fabriciano, 79.400 pessoas têm acima de 18 anos. O Ministério da Saúde recomenda a imunização de pessoas acima desta faixa etária. Com o avanço da imunização, o município já conseguiu imunizar 62% do público-alvo com a 1ª dose e 34% com a 2ª ou dose única da vacina. A cobertura vacinal de Fabriciano está acima das médias nacional e estadual – no Brasil, apenas 22,8% tomou a 1ª e 2ª dose (ou dose única) e em Minas Gerais, o índice é de 22,59%.

A estratégia é avançar de forma organizada, não permitindo atrasos na aplicação da 2ª dose, como tem ocorrido em outras regiões. “Nós somos a única cidade que reserva a 2ª dose, o que dá segurança e tranquilidade a todos. Então quando o cidadão comparece para tomar a 2ª dose ele sabe que a vacina está guardada pra ele e não há risco de faltar. Nós planejamos de acordo com as remessas enviadas sempre fazendo a reserva de metade das doses para completar a imunização”, destaca o secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau.

Outro dado positivo alcançado pela campanha na cidade é a imunização completa de 99,5% dos idosos acima de 60 anos. A faixa-etária, considerada a principal desde o início da campanha, foi imunizada em casa com a 1ª dose e teve a 2ª dose agendada com dia e hora marcados.

INTERVALO ENTRE AS DOSES

Em Fabriciano, a vacinação contra Covid-19 segue o intervalo indicado pelo fabricante, contida na bula. As doses estão sendo aplicadas com 21 dias de intervalo, no caso na Astrazeneca e Pfizer; e 28 para a Coronavac. Na maioria dos municípios mineiros, o intervalo de aplicação adotado é de 90 dias (Pfizer e da Astrazeneca) e 28 dias para a Coronavac. A Janssen tem apenas uma dose. O intervalo maior foi adotado por muitos municípios que optaram por garantir apenas a 1º dose até o envio de novos lotes, para a segunda.

EQUIPES REFORÇADAS

A administração municipal tem trabalhado para reduzir a espera na sala de vacinas do Centro Administrativo Mariano Pires Pontes, onde é aplicada a 2ª dose e a 1ª em casos especiais. Nesta semana, foram deslocadas cinco equipes de vacinadores para o local para amenizar o trabalho.

Ricardo Cacau lembra que o processo de vacinação atualmente é mais demorado, visto que são necessários a conferência dos dados de todos os moradores e a inclusão da imunização no sistema do Ministério da Saúde. “A vacinação é rápida, o que demora é a inclusão dos dados no sistema. Por isso nós pedimos à população que tenha paciência e evite filas desnecessárias. Se não estiver no dia da aplicação, espere e venha no dia certo. Se a fila estiver grande demais, volte outra hora ou no dia seguinte. O que todos precisam entender é que a vacina da 2ª dose está garantida para quem tomou a 1ª, então não precisa desesperar”, sensibiliza.

NOVO MUTIRÃO

No próximo sábado, 14/8, o município realiza mais um mutirão de vacinação para pessoas com idades entre 34 e 35 anos. Quem recebeu o contato do Agente Comunitário de Saúde (ACS) e está com a imunização agendada, deve comparecer a uma das sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que farão o atendimento, conforme programação abaixo:

– UBS Centro (Usuários cadastrados nas unidades Centro e Morro do Carmo)

– UBS JK (Usuários cadastrados na unidade JK)

– UBS Santa Terezinha (Usuários cadastrados nas unidades Santa Terezinha, Mangueiras e Amaro Lanari)

– UBS São Domingos (Usuários cadastrados nas unidades São Domingos e Recanto Verde)

– UBS Santa Cruz (Usuários cadastrados na unidade Santa Cruz)

– UBS Floresta (Usuários cadastrados nas unidades Floresta, Caladão e Manoel Maia)

– UBS Caladinho do Meio (Usuários cadastrados nas unidades Caladinho do Meio e Caladinho de Cima)

A vacinação ocorrerá das 12h às 16h. A Sala de vacinação para 2ª dose no centro administrativo também funcionará no mesmo horário com agendamentos.