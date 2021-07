Covid-19: Fabriciano se aproxima de 40 mil vacinados com a 1ª dose

A Prefeitura de Coronel Fabriciano alcançou 38.764 pessoas vacinadas com a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 após realizar mais um “Dia de D” de vacinação. Todos os servidores da Secretaria de Governança da Saúde se empenharam numa ação que resultou em 7.600 pessoas imunizadas com a primeira dose em um só dia. Já são 10.913 pessoas vacinadas somente na nova faixa etária de 45 a 54 anos.

A marca recorde no município foi alcançada graças ao trabalho planejado e organizado dos profissionais de saúde sob o comando do secretário Ricardo Cacau Melo, que também se vacinou no sábado, 3, juntamente com o prefeito Marcos Vinicius e o vice Sadi Lucca, que estão dentro da nova faixa etária.

Com a ação, o município conclui a primeira dose em 8 grupos diferentes: idosos; profissionais de saúde; pessoas com comorbidades; profissionais de educação; pessoas sem comorbidades com idade entre 45 e 59 anos; trabalhadores da limpeza urbana, privados de liberdade e trabalhadores do transporte coletivo. As faixas mais recentes, vacinadas com a AstraZeneca Oxford, receberão a segunda dose em agosto.

Até a definição de uma nova faixa etária, o município mantém o atendimento a quem perdeu a data nas faixas anteriores. Basta procurar a unidade de saúde de referência e solicitar o agendamento. O atendimento, de segunda a sexta-feira, vem sendo feito na Rua Rubi, 63, bairro Bom Jesus. Até o momento, 319 pessoas recusaram tomar a vacina na cidade.