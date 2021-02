Covid-19: governo assegura recebimento de mais 54 milhões de doses

O Ministério da Saúde assegurou mais 54 milhões de doses da vacina Coronavac contra a Covid-19, que, com outras 46 milhões desse imunizante já contratadas, permitirá distribuir aos estados, até setembro, 100 milhões de doses, conforme contrato assinado na última segunda-feira (15), à noite, pela Fundação Butantan.

“O ministério tinha a opção de comprar essa remessa adicional da Coronavac até 30 de maio, como estava previsto no acordo que assinamos com o Butantan em janeiro, para garantir 46 milhões de doses que, além de confirmadas, começaram a ser entregues em 18 de janeiro. Preferimos adiantar a confirmação para termos logo essas 54 milhões de doses”, explicou o secretário executivo, Elcio Franco.

De acordo com o Ministério da Saúde, além da Coronavac, o país receberá até dezembro mais 42,5 milhões de doses de vacinas fornecidas pelo Consórcio Covax Facility. Outro fornecedor de imunizantes contra o novo coronavírus é a Fundação Oswaldo Cruz, com quem estão contratadas mais 222,4 milhões de doses que começaram a ser entregues no mês passado.

A pasta ainda negocia com outros laboratórios para ampliar, ainda em 2021, as milhões de doses que o Brasil tem atualmente contratadas, fora outras 10 milhões que poderão vir a confirmar com os fornecedores da Sputnik V e da Covaxin.