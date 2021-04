Covid-19: Ipatinga amplia vacinação para idosos a partir de 66 anos

Dando sequência à imunização dos grupos prioritários de idosos contra a Covid-19, a Prefeitura de Ipatinga inicia nesta quinta-feira (8) o atendimento a pessoas na faixa etária entre 66 e 67 anos. Os agendamentos de data e hora continuam sendo realizados pelos agentes de saúde das Unidades Básicas de referência.

A expectativa é contemplar com a primeira dose todos os 4.600 idosos deste grupo até sexta-feira (9). Até o momento, já foram vacinadas em Ipatinga 30.088 pessoas com a primeira e a segunda dose (trabalhadores da saúde, idosos acima de 68 anos e os residentes de Instituições de Longa Permanência, mais os jovens acima de 18 anos com deficiência, em residências inclusivas). Com a chegada de um novo lote de vacinas, o município soma agora 40.053 doses recebidas.

De acordo com a diretora do Departamento de Atenção Básica (DAB), Elaine Cristina Vasconcelos, algumas das UBS’s podem estender, caso necessário, o horário de vacinação até 21h, visando agilizar o processo em andamento. “Na última semana, com esse procedimento, conseguimos imunizar mais de 6 mil idosos da faixa etária acima de 68 anos. Nesta semana, de acordo com a disponibilidade de doses, vamos seguir a mesma logística”, adiantou.

Para evitar filas desnecessárias, recomenda-se respeitar rigorosamente o horário e dia agendados. Nos casos em que a pessoa não tenha condições de comparecer, ela deve entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde em que está cadastrada, que marcará outra data para que a vacinação seja realizada.

FORÇAS DE SEGURANÇA

O município de Ipatinga recebeu ainda doses destinadas aos profissionais das forças de segurança, que também serão imunizados com agendamento prévio. Para atender este grupo foram destinadas 200 doses. De acordo com Norma Técnica do Ministério da Saúde, as pessoas que se enquadram nessa categoria para receber a imunização são: Trabalhadores envolvidos no atendimento e/ou transporte de pacientes; trabalhadores envolvidos em resgates e atendimento pré-hospitalar; trabalhadores envolvidos diretamente nas ações de vacinação contra a Covid-19; trabalhadores envolvidos nas ações de vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público, independente da categoria.

NOTIFICAÇÃO

Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura de Ipatinga enviou notificação à Secretaria de Estado de Saúde (SES) para que o número de doses das vacinas encaminhadas à cidade seja ampliado.

O documento pleiteando reforço na remessa de novas vacinas para Ipatinga foi encaminhado à Secretaria de Estado Saúde (SES) e à Superintendência Regional de Saúde. Em Ipatinga, o número estimado de habitantes é de mais de 256 mil, sendo mais de 36 mil idosos entre 60 e 68 anos cadastrados nas UBS’s. O próximo público a receber a imunização, ainda nesta semana, é o de idosos entre 66 e 67 anos, de acordo com a chegada de novas doses ao município.

SEGUNDA DOSE

A segunda dose das vacinas também começa a ser aplicada pelas equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do município nas residências, para o público de 80 a 89 anos.

As pessoas das faixas etárias abaixo de 79 anos serão contatadas e agendadas para receber a segunda dose do imunizante. A Prefeitura também está dando continuidade à vacinação dos idosos acima de 68 anos. Aqueles que ainda não receberam a primeira dose podem aguardar o contato dos agentes de Saúde para um reagendamento.

INTERVALO

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a bula da CoronaVac — produzida pelo Instituto Butantan — estabelece que o esquema de imunização é de duas doses de 0,5ml, num intervalo de quatro semanas (28 dias). Em relação à AstraZeneca, a bula aprovada pela Anvisa salienta que a segunda dose deve ser administrada em 12 semanas (90 dias) após a primeira dose.