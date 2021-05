Covid-19: Ipatinga convoca idosos que ainda não tomaram a 1ª dose

A Secretaria de Saúde de Ipatinga está realizando também nesse momento a vacinação contra a Covid-19 de idosos de 60 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose do imunizante. O atendimento dos retardatários deste grupo que por algum motivo (como doença, hospitalização ou o fato de terem sido vacinados contra gripe) deixaram de ser imunizados está ocorrendo das 8h às 16h em todas as Unidades de Saúde.

A imunização dos últimos munícipes desse grupo com a primeira dose segue até o dia 2 de junho. Serão aplicadas doses da vacina AstraZeneca, que foram enviadas pelo Ministério da Saúde e distribuídas pelo Governo de Minas.

Não é necessário fazer cadastro prévio. Porém, é obrigatório apresentar um documento com foto, CPF e comprovante de residência.

O secretário de Saúde Cleber de Faria informa que embora o município tenha vacinado um número elevado de idosos a meta é não deixar ninguém com 60 anos ou mais sem vacinar.

Lembrando que essa é apenas a primeira dose. “É muito importante que todos sejam imunizados e retornem aos mesmos postos em que receberam a primeira dose, no prazo determinado, para receber a segunda dose”.

A Secretaria de Saúde de Ipatinga continua orientando a população a manter os protocolos de segurança: evitar aglomerações, usar máscara, lavar as mãos com frequência ou usar álcool em gel. Com estas e outras medidas de proteção é possível avançar com vitórias em novas batalhas contra o coronavírus.