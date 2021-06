Covid-19: Ipatinga inicia vacinação de pessoas com 59 anos

Com o recebimento de novas doses de vacinas contra a Covid-19, a Prefeitura de Ipatinga inicia nesta quinta-feira (10) a imunização das pessoas de 59 anos sem comorbidade, retomando o processo de atendimento por idade. Além da nova faixa etária, a vacinação também está acontecendo para os pacientes acima dos 18 anos com comorbidades e cadastrados no site da Prefeitura de Ipatinga.

Os Agentes de Saúde estão entrando em contato com este novo público e marcando data e horário de vacinação, de acordo com a Unidade de Saúde de referência.

Segundo dados da Secretaria de Saúde, o município soma hoje 2505 pessoas nesta faixa etária. Mas algumas delas já foram vacinadas em outros grupos prioritários, como os de profissionais de saúde, de segurança ou portadores de comorbidades, por exemplo.

ORGANIZAÇÃO

De acordo com o secretário de Saúde de Ipatinga, Cleber de Faria, a ampliação semanal de novos públicos está dando celeridade ao processo de vacinação no município, e os profissionais de Saúde estão trabalhando para que esses grupos acrescidos ao sistema de atendimento recebam a imunização de forma organizada. “Temos observado a necessidade de fazer este atendimento com mais tranquilidade, sem que haja aglomeração, possibilitando mais segurança, mais eficiência e tranquilidade. Por isso, estamos optando pelo sistema de agendamento para todos os públicos”, explicou.

AGENDAMENTO

A Prefeitura de Ipatinga reforça que o procedimento adotado para dar maior celeridade e transparência ao processo de vacinação é o contato dos Agentes de Saúde das unidades de referência com as pessoas cadastradas, agendando data e horário de vacinação. Portanto, não há necessidade e é desaconselhável o deslocamento às Unidades sem o agendamento, já que há uma ordem de chamada.