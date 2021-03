Covid 19: Ipatinga mantém força-tarefa para imunizar idosos

A Prefeitura de Ipatinga recebeu, até o momento, 12.422 unidades da primeira dose de vacina contra a Covid-19. O município já vacinou com a primeira dose um total de 8.604 pessoas (trabalhadores da saúde, idosos acima de 80 anos e os residentes de Instituições de Longa Permanência, mais os jovens acima de 18 anos com deficiência, em residências inclusivas). Outras 4.052 pessoas já receberam a segunda dose da imunização.

Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está realizando uma força-tarefa para complementar a vacinação dos idosos de 80 a 84 anos, que somam 3.102 pessoas. Para atender outros públicos prioritários, a SMS aguarda a chegada de novas doses que são repassadas pelo Programa Estadual de Imunização.

Desde segunda-feira (8), o município também concentra os esforços para contemplar com a segunda dose as pessoas que já estão aptas a receber o imunizante, de acordo com a data de retorno anotada no comprovante da primeira vacinação.

CUIDADOS APÓS A SEGUNDA DOSE

Mesmo sendo aplicada a segunda dose de vacina, os técnicos em saúde orientam a população a manter os procedimentos preventivos, até que o município alcance a imunização em massa.

De acordo com estudos sobre a viabilidade das vacinas contra a doença, a imunização contra o vírus estará completa cerca de 15 dias após a administração da segunda dose. No entanto, isto não quer dizer que o vírus desapareceu. Por isso a Secretaria de Saúde recomenda que os protocolos de biossegurança continuem a ser seguidos, tais como o uso de máscaras, o distanciamento social, lavar as mãos com frequência, evitar aglomerações, manter os espaços ventilados, limpar todas as superfícies e ter uma alimentação saudável.

“Apenas a vacinação não impede a contaminação das pessoas, mas ela impede as manifestações mais agressivas do vírus”, informa a secretária interina de Saúde, Glennia Louback.

Também é preciso destacar que as vacinas não têm 100% de eficácia comprovada, e são específicas para combater o SARS Cov-2, vírus responsável pela Covid-19. Existem muitos outros agentes que causam doenças respiratórias e a vacina não desenvolve imunidade contra eles e tampouco contra todas as variantes possíveis do vírus.

AÇÕES

A Prefeitura de Ipatinga continua atuando junto a diversos setores com orientações e medidas para cumprimento de cuidados sanitários. Fiscais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) estão atuando incessantemente em diversos setores comerciais do município. Além de bares, restaurantes e comércios, nesta quinta-feira (11) os agentes estiveram em várias lojas e ambulantes do Centro de Ipatinga para verificar o cumprimento das normas para prevenir a proliferação da Covid-19 no município.

A administração também está dialogando com os governos Federal e Estadual para a habilitação de novos leitos de UTI Covid e aquisição de equipamentos paras as UTI’s. Já foram disponibilizados para Ipatinga 11 novos respiradores.

As obras de reforma do antigo Restaurante Popular, no Novo Centro, para implantação do Centro de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, estão em fase de conclusão. A expectativa é de que sejam finalizadas até o fim deste mês. A edificação está sendo adaptada à nova finalidade na área de saúde e deverá cumprir esta função até que a vacina contra o coronavírus esteja ao alcance de toda a população.