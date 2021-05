Covid-19: Ipatinga reduz índice de notificações de casos

O número dos atendimentos de quadros suspeitos e confirmados de Covid-19 em Ipatinga mantém a tendência de queda por mais uma semana. Uma comparação dos primeiros 15 dias do mês de maio em relação aos 15 últimos de abril aponta uma redução de 40% nos casos de contaminação e, também, na ocupação dos leitos de UTI-Covid. Este panorama é revelado pelo Boletim Epidemiológico da Covid-19, divulgado diariamente pela Prefeitura.

Outro dado de relevância, e que aponta que a administração municipal está tomando as medidas acertadas para reduzir a proliferação do vírus, é o número de óbitos, que também está apresentando queda. Embora a notícia seja boa, não é hora de relaxar. O município segue com medidas de proteção à vida, agilizando o processo de imunização da população, e continua solicitando que as pessoas persistam no cumprimento dos protocolos sanitários.

O prefeito Gustavo Nunes reafirma o compromisso de vacinar a população com toda celeridade que o momento exige, destacando ainda que as medidas de estruturação adotadas na rede de saúde, com foco principal no combate à Covid-19, estão sendo fundamentais para que o município tenha êxito nas ações junto ao governo Federal e do Estado para envio de mais doses à cidade.

“Todos os dias, desde que assumimos o governo municipal, estamos trabalhando para melhorar e desafogar o sistema de saúde. Esperamos que em breve consigamos alcançar o maior número de pessoas vacinadas”, informou o prefeito.

LEVANTAMENTO (SCORE)

A fim de garantir a segurança de toda a população e em especial da comunidade escolar, nesse momento de pandemia, a Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Saúde, realizou nos últimos dias um novo levantamento epidemiológico para balizar os índices da Covid-19 no município. Os indicadores avaliados para a classificação do Score (levantamento) são: evolução da contaminação; taxa de ocupação de leitos UTI-Covid, e internações Covid. A aferição de patamar epidemiológico é realizada a cada 15 dias no município. Um dos principais objetivos é orientar a taxa de ocupação ideal para as salas de aula.

Os números avaliados indicam que as atividades presenciais nas escolas podem ser retomadas com 70% de ocupação dos estabelecimentos, no período de 24 de maio a 4 de junho, desde que seja cumprido o protocolo que orienta todas as medidas de segurança para minimizar ao máximo o risco de contaminação pelo novo Coronavírus para alunos, pais, professores e demais funcionários.

O prefeito Gustavo Nunes garante que o município está cumprindo criteriosamente as normas sanitárias, estabelecendo continuamente medidas regulares e pontuais para resguardar a saúde pública da população. “Nossa administração está executando ações contínuas para garantir a redução dos índices, mas primando sempre pela prudência e segurança. Mesmo conseguindo baixar a contaminação e diminuindo a taxa de ocupação dos leitos de UTI-Covid, vamos manter neste primeiro momento em 50% a ocupação das salas de aula”, informa o prefeito.

MEDIDAS

Entre as medidas emergenciais adotadas pelo município e que interferiram positivamente nos números da pandemia em Ipatinga estão a entrega do Centro de Atendimento à Covid (Ceac); a criação do Hospital de Campanha com equipamentos de primeira linha e concluído em tempo recorde; a intensificação da aplicação de vacinas; a implantação de oito leitos de Semi-UTI e disponibilização de 20 leitos de enfermaria Covid no Hospital Municipal Eliane Martins, além de 17 leitos de enfermaria clínica na Policlínica Municipal. Tudo com o intuito de oferecer mais qualidade no atendimento à população e alcançar melhores resultados no enfrentamento da pandemia.