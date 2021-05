Covid-19: Ipatinga vacina grávidas com imunizante da Pfizer

A Secretaria de Saúde de Ipatinga recebeu nesta segunda-feira (24) um total de 1.170 doses de vacinas contra a Covid-19 da multinacional farmacêutica Pfizer, que serão destinadas principalmente às mulheres grávidas com comorbidades e puérperas (até 45 dias após o parto) com comorbidades com indicação médica. O município havia suspendido a imunização deste grupo com a vacina da Oxford/Aztrazeneca, por recomendação da Anvisa.

A imunização, com todas as vacinas, continua entre as pessoas da faixa etária de 55 a 59 anos com comorbidades, pessoas com deficiência cadastradas no BPC (Benefício de Prestação Continuada) e pessoas com Síndrome de Down, a partir de 18 anos.

A Secretaria de Saúde reafirma que está administrando com rígidos critérios de responsabilidade as doses de vacinas que chegam ao município. Os imunizantes da Pfizer precisam estar em temperatura adequada para garantir a conservação adequada. Assim, para evitar perdas, o município definiu quatro Unidades Básicas Saúde (UBS’s) para atendimento à população com este produto. As vacinas estarão disponíveis nas UBS’s do Esperança I, Jardim Panorama, Veneza e Bethânia. Profissionais dessas Unidades passaram por capacitação na última sexta-feira (21).

A diretora do Departamento de Atenção Básica (DAB), Elaine Cristina Vasconcelos, explica que as demais unidades estarão referenciando os usuários, com agendamento para as quatro unidades selecionadas. A centralização – ela salientou – auxilia na conservação do imunizante segundo especificações da Anvisa. “Optamos por centralizar nestas Unidades para evitar perda. Nossa equipe técnica e de vacinadores passou por capacitação na tarde desta segunda-feira (24) para aplicar as vacinas da Pfizer com agilidade, o que é fundamental para não corrermos o risco de desperdiçar doses”, enfatizou a diretora.

AGENDAMENTO

Os atendimentos continuam sendo realizados por meio de agendamento, com data e horário. Importante aguardar o contato do Agente de Saúde, que direcionará as pessoas à sua Unidade de referência para vacinação.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) atualizou as exigências de armazenamento da vacina da farmacêutica estadunidense Pfizer, flexibilizando a temperatura de conservação das doses.

Anteriormente, os frascos da vacina da Pfizer contra a Covid-19 tinham de ser armazenados em temperaturas entre -90º e -60º. Com a mudança, os frascos podem ser guardados em temperaturas entre -25º e -15º por um período de até duas semanas. Após esse prazo, os frascos precisam ser mantidos na temperatura já autorizada, entre -90º e -60º. Se retirados do congelador, os recipientes podem ser armazenados por até cinco dias nas temperaturas entre 2º e 8º.

VACINAS APLICADAS

A Prefeitura de Ipatinga continua empenhando esforços a fim de dar celeridade e máxima eficiência ao processo de imunização da população. Até o momento, o município aplicou 72.706 doses de vacinas, sendo 47.764 imunizações da primeira dose e 24.942 da segunda.