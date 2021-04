Covid-19: Ipatinga vacina pessoas de 64 e 65 anos

A Prefeitura de Ipatinga inicia uma nova fase de vacinação contra a Covid-19 a partir desta segunda-feira (19). O atendimento passa a abranger pessoas com idades de 64 e 65 anos. Os agentes de saúde das Unidades Básicas (UBS’s) já estão em contato com os munícipes cadastrados em cada área de referência para o agendamento de data e horário da imunização. Algumas Unidades estão funcionando com horário estendido até 21h, para dar vazão à demanda, já que é grande o contingente populacional nesta faixa etária.

Ipatinga já vacinou 31.104 pessoas com a primeira dose e a segunda dose foi aplicada em 7.745 pessoas. Essa semana além do público de 64 e 65 anos, o município vai intensificar a aplicação da dose complementar.

A Secretaria de Saúde esclarece que as doses referentes à segunda aplicação são administradas segundo o intervalo estipulado pelos fabricantes para maior eficácia dos imunizantes e em conformidade com cronograma estabelecido pelo município.

De acordo com a diretora do Departamento de Atenção Básica (DAB), Elaine Cristina Vasconcelos, tão logo a Superintendência Regional de Saúde encaminha os imunizantes ao munícipio, a Secretaria de Saúde providencia o cronograma de agendamentos das vacinas. “Os imunizantes não ficam parados um único dia na Central de Vacinas. Imediatamente após o recebimento e cadastramentos, eles são enviados às Unidades Básicas para aplicação, de acordo com o público-alvo estabelecido”, informa a diretora.

Elaine esclarece não ser possível estabelecer um calendário prévio de faixa etária e data de vacinação porque o município depende da disponibilidade de doses enviadas pela Secretaria de Estado.

VACINADOS

Grande parte dos trabalhadores da Saúde, 100% das pessoas com deficiência em residências inclusivas, 100% dos idosos residentes em Instituições de Longa Permanência e 96% das pessoas acima de 90 anos já receberam a segunda dose do imunizante.

Já foram garantidas vacinas ainda para todos os munícipes idosos acima de 66 anos, salvo casos em que as equipes das Unidades Básicas não conseguiram entrar em contato para agendar o atendimento.

Foram vacinados, também, trabalhadores das Instituições de Longa Permanência de idosos e de residências inclusivas para jovens e adultos com deficiência; trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados, tanto da urgência quanto da atenção básica, envolvidos diretamente na atenção/referência para os casos suspeitos e confirmados de Covid-19 e demais trabalhadores de saúde.

AGENDAMENTO

A Prefeitura de Ipatinga reforça que o procedimento adotado para dar maior celeridade e transparência ao processo de vacinação é o contato dos agentes de saúde das unidades de referência com os idosos cadastrados, agendando data e horário de vacinação. Portanto, não há necessidade e é desaconselhável o deslocamento às Unidades sem o agendamento.