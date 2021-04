Covid-19: mais de um milhão de doses serão distribuídas aos municípios mineiros

Mais de um milhão de vacinas contra a Covid-19 chegam, nesta segunda-feira (5), às 28 Unidades Regionais de Saúde do estado com a entrega da 11ª remessa de imunizantes enviada pelo Ministério da Saúde (MS). A distribuição aos municípios está prevista para terça-feira (6), dando continuidade a esta que é a maior operação de vacinação da história de Minas Gerais.

A logística, que permitirá a todos os 853 municípios dar continuidade à execução de suas campanhas de vacinação, conta com apoio das Forças de Segurança do estado. Aeronaves do Batalhão de Operações Aéreas (BOA) dos Bombeiros e efetivo terrestre da Polícia Militar atuam no transporte e escolta dos insumos para que toda operação aconteça de forma ágil e segura.

O primeiro voo saiu às 9h, do Aeroporto da Pampulha, e a previsão é que até 14h todo o quantitativo seja entregue às URS. A partir daí os municípios devem buscar as vacinas e podem dar prosseguimento imediato à vacinação da população.

Ao todo, são 1.016.650 doses – sendo 943.400 doses da Coronavac e outras 73.250 da AstraZeneca. Segundo orientação do Programa Nacional de Imunizações, a CoronaVac será utilizada para iniciar a imunização de 6% dos profissionais das Forças de Segurança, conforme determinado pelo Ministério da Saúde. Será, ainda, usada para aplicar a primeira dose em 1,26% da população entre 65 e 69 anos e como segunda dose em 7% dos trabalhadores da Saúde, 87% da população entre 75 e 79 anos, e 80,4% da população entre 70 e 74 anos. Já os imunizantes da AstraZeneca serão aplicados como segunda dose para 10,2% aos trabalhadores da Saúde.

PRIORIDADE

No grupo prioritário das Forças de Segurança estão os trabalhadores envolvidos em atendimento e transporte de pacientes, resgates e atendimento pré-hospitalar, ações de vacinação contra Covid-19 e de vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público, independentemente da categoria.