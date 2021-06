Covid-19: Minas recebe 508.170 doses de vacinas

Nesta sexta-feira (18), o estado recebe mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. O 25º lote contendo 508.170 doses chega para dar continuidade à imunização dos grupos prioritários nesta que é a maior operação de vacinação da história de Minas Gerais.

As 235.170 doses da Pfizer e as 273.000 doses da CoronaVac desembarcaram, na manhã desta sexta-feira, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. De lá, elas serão encaminhadas para a Central Estadual de Rede de Frio para, então, poderem ser distribuídas às 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs).

CORONAVAC

Minas Gerais volta a receber remessa da CoronaVac, após a suspensão da produção da vacina por falta de matéria-prima importada da China. O laboratório Butantan retomou as atividades no dia 27/5, com a chegada de 3 mil litros de insumo farmacêutico ativo (IFA) e já envia doses do imunizante para o Ministério da Saúde.

PÚBLICO-ALVO

Tanto a Pfizer quanto a CoronaVac serão destinadas à imunização dos grupos prioritários elencados pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde.

As 235.170 doses da Pfizer serão usadas para imunizar pessoas com comorbidade, gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz com e sem algum acometimento na saúde, pessoas com deficiência permanente, além de trabalhadores da Educação e das Forças de Segurança e Salvamento.

Já as 273.000 doses da CoronaVac serão destinadas aos trabalhadores da Saúde e às pessoas com comorbidade, estendendo-se aos casos de mulheres mineiras grávidas com comorbidade e que acabaram de dar à luz.

Vale lembrar que os municípios mineiros que já realizaram a vacinação dos grupos prioritários, e que ainda possuem doses disponíveis podem avançar na imunização de outros públicos.

LOGÍSTICA

A logística de distribuição do 25º lote, parte da maior operação de vacinação da história de Minas Gerais, será divulgada em breve.