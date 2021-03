Covid-19: municípios recebem vacinas para imunizar pessoas entre 75 e 79 anos

O Governo de Minas Gerais já deu início à distribuição de 303,6 mil doses da vacina CoronaVac/Butantan (doses 1 e 2) para os municípios mineiros. Os imunizantes serão direcionados a 13% dos idosos com idade entre 75 e 79 anos e para dar continuidade aos demais grupos.

Também estão sendo enviadas doses extras para as cidades de João Monlevade, Varzelândia, Manhuaçu, Caputira, Mutum, Ipanema, Porteirinha, Ponte Nova, Guaraciaba e Araporã. Cada município receberá 370 doses. Foram levados em conta indicadores como velocidade de avanço da doença, taxas de incidência e de mortalidade e a capacidade assistencial local.

LOGÍSTICA

As Superintendências Regionais de Saúde de Belo Horizonte, Divinópolis, Sete Lagoas e Itabira retiraram, nessa quinta-feira (11), os seus lotes na Central Estadual da Rede de Frio.

Nesta sexta-feira (12), outras dez Regionais de Saúde recebem as doses por transporte aéreo, nesta que é a maior operação de vacinação da história de Minas Gerais. São elas: Alfenas, Diamantina, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Ponte Nova, Teófilo Otoni, Uberlândia e Unaí. Para Pedra Azul, o pouso será em Jequitinhonha. As cidades-polo foram definidas como pontos estratégicos, para as quais as demais regionais irão se deslocar para buscar as vacinas.

“A partir de segunda-feira (15), os municípios já poderão buscar. Principalmente por ser uma remessa que inicia mais um grupo, idosos de 75 a 79 anos, demos total prioridade a essa distribuição e agora, provavelmente, iremos receber remessa semanais de vacinas”, observa a diretora de Vigilância e Agravos Transmissíveis da SES-MG, Janaína Fonseca.

A expectativa é a de que, em 48h, todas as 28 Unidades Regionais de Saúde já tenham recebido as doses para a distribuição aos municípios. A operação aérea será feita em um único dia. Nesta logística de distribuição, a secretaria conta com apoio das Forças de Segurança do Estado, que auxiliam no desenvolvimento e execução do transporte aéreo e das rotas terrestres.

PÚBLICO-ALVO

Com o envio da sétima remessa de doses recebidas do Ministério Saúde, a recomendação da SES-MG é começar a imunizar, agora, pessoas com idade entre 75 e 79 anos. De acordo com o Programa Nacional de Imunização (PNI), 57.151 doses serão destinadas a 13% deste grupo. Outras 80.693 atenderão 30% dos idosos de 80 a 84 anos e, por fim, 6.695 vão atender 1,5% dos trabalhadores de Saúde.