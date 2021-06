Covid-19: Paraíso inicia vacinação de grávidas e puérperas com comorbidades

A Secretaria Municipal de Saúde de Santana do Paraíso vai imunizar grávidas e puérperas (até 45 dias pós-parto), que tenham alguma comorbidade, na próxima segunda (7) e terça-feira (8), sempre das 8h às 14h, nos quatro pontos de referência de vacinação contra a Covid-19 no município: as unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) dos bairros Cidade Nova, Industrial Azul, Águas Claras e Centro.

A antecipação de imunizantes para esse grupo será possível graças a um lote de 430 vacinas da Pfizer/Biontech que o município recebeu da Superintendência Regional de Saúde (SRS), no último dia 31. Nos dois dias seguintes, a Prefeitura capacitou os vacinadores de Santana do Paraíso para aplicar as doses da Pfizer, haja vista que esta é uma vacina que exige procedimentos de manipulação diferentes em relação às vacinas que o município já vinha recebendo, que são a AstraZeneca e o Coronavac.

Para receber a dose 1 da Pfizer, é necessário que as grávidas e as puérperas, que possuam alguma comorbidade, compareçam às unidades, pois não haverá cadastro prévio. Além disso, elas devem levar os seguintes documentos: cartão de vacina, RG, CPF, cartão SUS, comprovante de endereço e laudo médico atualizado e/ou declaração médica atualizada que comprove a comorbidade.

O intervalo entre a dose 1 e a dose 2 da Pfizer é de 12 semanas. Além das grávidas e puérperas, na próxima semana o município vai vacinar os profissionais do transporte aéreo que trabalham no Aeroporto Regional do Vale do Aço, localizado em Santana do Paraíso.

GRUPO COMORBIDADES

É importante ressaltar que, além das grávidas e puérperas, a Secretaria de Saúde de Santana do Paraíso continuará vacinando as outras pessoas que pertencem ao Grupo Comorbidades contemplado no momento, com doses da AstraZeneca e da Coronavac, que são os portadores de Síndrome de Down acima de 18 anos; pessoas com Doença Renal Crônica em terapia de substituição renal (diálise); pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) acima de 18 anos; e todas as pessoas com Comorbidades que tenham entre 30 e 59 anos.