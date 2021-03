Covid-19: Paraíso realiza Mutirão de Vacinação neste sábado

A Prefeitura de Santana do Paraíso realizará um Mutirão de Vacinação contra a Covid-19, neste sábado (27), das 8h às 15h, para pessoas a partir de 75 anos de idade. Não é necessário que os idosos que pertencem a este grupo prioritário procurem as unidades de saúde. A técnica em enfermagem Kátia Vieira Godoy, que atua como vacinadora no município, esclarece que os idosos já estão sendo convocados pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), com base no cadastro do e-SUS de Santana do Paraíso.

“Só deverão comparecer às unidades de saúde os pacientes que já foram convocados pelos ACS. Aqueles que não foram convocados deverão aguardar outro agendamento para a imunização”, informa Kátia Godoy.

Na tarde desta sexta-feira (26), chegaram a Santana do Paraíso mais 520 doses de vacina contra a Covid-19, todas para aplicação de primeira dose (D1). São 500 doses da CoronaVac e 20 da AstraZeneca/Oxford.

A vacinação do Mutirão deste sábado não utilizará este lote de vacinas. Para este primeiro Mutirão, serão utilizadas as doses que chegaram a Santana do Paraíso na última segunda-feira (22), quando o município recebeu da Superintendência Regional da Saúde (SRS) 820 doses (D1 e D2) da CoronaVac.