Covid-19: Timóteo irá receber dez novos respiradores

As unidades que atuam na linha de frente, no combate à Covid-19 em Timóteo, receberam nesse domingo (21) a visita técnica de representantes do Governo de Minas Gerais para avaliar a estrutura e capacidade de atendimento na região. A presença dos técnicos em Timóteo ocorreu a partir de uma solicitação do prefeito Douglas Willkys nessa fase de agravamento da pandemia em todo o Vale do Aço.

“Entendemos a necessidade de ampliar os leitos e reorganizar o fluxo de atendimento visando reforçar a atuação no enfrentamento ao coronavírus. A UPA está sobrecarregada. Desse momento em diante precisamos de um suporte ainda maior do estado e das demais instituições que podem prestar o serviço hospitalar a quem realmente está necessitando”, afirmou Douglas Willkys. O prefeito acrescentou que embora a UPA Geraldo dos Reis Ribeiro tenha chegado ao seu limite no último fim de semana, sem essa unidade muitos pacientes ficariam desassistidos.

Adriana Vilella, que é assessora especial da Secretaria de Estado de Saúde, explicou que a equipe passou pelas unidades que atendem pacientes com Covid-19 para avaliar a situação e discutir em conjunto um “redesenho da rede assistencial à saúde exclusivamente para este momento”. O assessor especial de Governo na Saúde, Ibiraty Martins, completou afirmando que a ideia é melhorar a capacidade de atendimento em uma iniciativa que envolva municípios, estado e União.

A iniciativa da Prefeitura de Timóteo começou a surtir efeito nesta segunda-feira (22) com o anúncio, por parte do governo de Minas, da doação de dez respiradores pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). Paralelamente o município está atuando de forma conjunta com a iniciativa privada, organizações sociais de saúde e o Estado para adquirir novos monitores, desfibriladores e outros insumos para que mais dez leitos de UTI-Covid-19 entrem em operação o mais rapidamente possível.